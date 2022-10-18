Угроза ядерного удара: министр обороны Британии экстренно вылетел в Вашингтон, — СМИ

Бен Уоллес обсудит с коллегами из США ситуацию с безопасностью в Украине, возможную ядерную атаку и вмешательство Ирана в войну.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудит в Пентагоне и Белом доме вопросы, связанные с ситуацией в Украине и возможной ядерной атакой. Для этого глава оборонного ведомства экстренно вылетел в Вашингтон. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает британское издание Evening Standard.

"Министр обороны совершил экстренную поездку в США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине, в том числе угрозу ядерной атаки", — говорится в публикации.

По данным журналистов, Уоллес отменил свое выступление перед комитетом парламента Великобритании по вопросам обороны и вылетел в США для участия во встречах в Пентагоне и Белом доме.

Младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Джеймс Хиппи в свою очередь сообщил, что Уоллес встречался со своим американским коллегой (вероятно, министром обороны США Ллойдом Остином — ред.) для "разговоров, в которые на самом деле трудно поверить, потому что мы находится в то время, когда такие разговоры необходимы".

Тем временем источник издания в Минобороны Великобритании сообщил, что Уоллес находится в Вашингтоне, "чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину".

"Он посетит своего коллегу в Пентагоне и высокопоставленных лиц в Белом доме", — сказал собеседник журналистов.

По данным издания Guardian, глава Минобороны Соединенного Королевства направился в Вашингтон вместе с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли, а темой обсуждения станет возможная реакция на вмешательство Ирана в полномасштабную войну РФ против Украины. Стороны должны обсудить, стоит ли поднимать этот вопрос в ООН, разрабатывать новые санкции или даже прервать переговоры по иранской ядерной сделке.

По словам западных официальных лиц, у них вызывает обеспокоенность тот факт, что Иран может расширить свою помощь России, поставив ей ракеты класса "земля-земля".

Напомним, недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что несмотря на угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина, он вряд ли решится на применение ядерного оружия в войне против Украины.

Ранее СМИ сообщали, что иранская сторона готовится тайно передать России баллистические ракеты и ударные беспилотники.