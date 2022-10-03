Применение РФ ядерного оружия в Украине маловероятно, — Минобороны Британии

Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес полагает, что президенту Путину дали понять его союзники из Индии и Китая — применение ядерного оружия для них совершенно неприемлемо.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что несмотря на угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина, он вряд ли решится на применение ядерного оружия в войне с Украиной. Об этом сообщает лондонское издание Evening Standard.

По словам главы оборонного ведомства, использование ядерного оружия действительно входит в российскую военную доктрину, однако его применение совершенно неприемлемо для союзников Москвы — Индии и Китая. Уоллес полагает, что Путину на встрече с руководством Индии и Китая дали четко понять, что для них допустимо, а что недопустимо.

В то же время британский министр обороны отметил, что Путин, начиная с атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери и заканчивая вторжением в Украину, ведет себя абсолютно иррационально.

В этом контексте высказался и британский министр безопасности Том Тугендхат. Он предупредил, что призыв чеченского лидера Рамзана Кадырова применить низкоэнергетическое ядерное оружие в Украине будет решением с очень высокими последствиями.

"Совершенно ясно, что почти для всех стран мира ядерное оружие было чрезвычайным табу на протяжении десятилетий, и отмена этого табу была бы трагедией для всех нас", — заявил Тугендхат.

Политик также отметил, что Путин вряд ли вернется в международное сообщество, поскольку его действия привели к ситуации, в которой нет места для каких-либо переговоров. Чтобы в этом плане что-то изменилось, считает министр, Путину необходимо признать территориальную целостность Украины и "прекратить свою "кампанию убийств" по всей Европе.

Ранее, эксперты из Американского института исследования войны (ISW) сообщили, что президент РФ Владимир Путин может использовать ядерное оружие, если будет уверен в своей безнаказанности. Однако, чтобы переломить ход в войне, России придется нанести несколько ядерных ударов — по командным центрам и скоплениям украинских сил вблизи линии соприкосновения.

В начале августа российский пропагандист Владимир Соловьев высказался с критикой в адрес главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса и призвал нанести ядерный удар по территории Великобритании. Соловьев возмутился заявлением британского министра, который сказал, что военные базы в Крыму являются законными военными целями для украинских вооруженных сил.

По данным американской разведки, российская атомная подводная лодка "Белгород" покинула базу и направилась в Арктику для проведения испытания нового оружия. Речь идет о сверхмощной торпеде "Посейдон", которая способна пройти под водой незамеченной десятки тысяч километров.