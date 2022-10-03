Застосування РФ ядерної зброї в Україні малоймовірне, — Міноборони Британії

Глава британського оборонного відомства Бен Воллес вважає, що президенту Путіну дали зрозуміти його союзники з Індії та Китаю — застосування ядерної зброї для них є абсолютно неприйнятним.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що, попри погрози з боку президента РФ Володимира Путіна, він навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї у війні з Україною. Про це повідомляє лондонське видання Evening Standard.

За словами глави оборонного відомства, використання ядерної зброї дійсно входить до російської військової доктрини, проте її застосування є абсолютно неприйнятним для союзників Москви — Індії та Китаю. Воллес вважає, що Путіну на зустрічі з керівництвом Індії та Китаю дали чітко зрозуміти, що для них припустимо, а що неприпустимо.

Водночас британський міністр оборони зазначив, що Путін, починаючи з атаки із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері і закінчуючи вторгненням в Україну, поводиться абсолютно ірраціонально.

У цьому контексті висловився британський міністр безпеки Том Тугендхат. Він попередив, що заклик чеченського лідера Рамзана Кадирова застосувати низькоенергетичну ядерну зброю в Україні буде рішенням із дуже високими наслідками.

"Цілком ясно, що майже для всіх країн світу ядерна зброя була надзвичайним табу протягом десятиліть, і скасування цього табу було б трагедією для всіх нас", — заявив Тугендхат.

Політик також зазначив, що Путін навряд чи повернеться до міжнародної спільноти, оскільки його дії призвели до ситуації, в якій немає місця для будь-яких переговорів. Щоб у цьому плані щось змінилося, вважає міністр, Путіну необхідно визнати територіальну цілісність України та "припинити свою кампанію вбивств" по всій Європі.

Раніше експерти з Американського інституту дослідження війни (ISW) повідомили, що президент РФ Володимир Путін може використовувати ядерну зброю, якщо буде впевнений у своїй безкарності. Однак, щоб переламати хід у війні, Росії доведеться завдати кількох ядерних ударів — по командних центрах та скупченнях українських сил поблизу лінії зіткнення.

На початку серпня російський пропагандист Володимир Соловйов висловився з критикою на адресу глави Міноборони Великобританії Бена Воллеса і закликав завдати ядерного удару по території Великобританії. Соловйов обурився заявою британського міністра, який сказав, що військові бази у Криму є законними військовими цілями для українських Збройних сил.

За даними американської розвідки, російський атомний підводний човен "Білгород" залишив базу і попрямував до Арктики для проведення випробування нової зброї. Йдеться про надпотужну торпеду "Посейдон", яка здатна пройти під водою непоміченою десятки тисяч кілометрів.