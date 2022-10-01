Не вийде заморозити війну: аналітики розповіли, чи застосує Путін ядерну зброю в Україні

В ISW зазначили, що Путін може використати ядерну зброю, якщо буде впевнений у своїй безкарності. Більше того, Росії потрібно одразу кілька ядерних вибухів в Україні, щоб переломити перебіг бойових дій.

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Росія щосили намагатиметься утримати українську територію, яку вона окупувала. Однак навіть під час свого виступу з нагоди анексії нових територій президент РФ Володимир Путін не сказав прямо, що використовує ядерну зброю, щоб зупинити контрнаступ України на сході. Про це повідомляє Американський інститут дослідження війни (ISW).

Аналітики припускають, що Путін вдався до анексії окупованих територій, Луганської, Донецької, Херсонської областей та частини Запорізької області, щоб заморозити війну. Це йому потрібно, щоб відновити російську армію, яка зазнала великих втрат.

У звіті сказано, що Путін, певно, не відмовився від ідеї знищити українську державу повністю. Тому, якщо йому вдасться заморозити бойові дії, то найближчими роками він знову спробує піти в наступ.

Крім того, у звіті згадується, що Путін у своїй промові послався на готовність Росії використовувати "всі доступні засоби" для захисту анексованих областей України. При цьому глава Кремля не визначив жодних нових червоних ліній і відкрито не погрожував застосувати ядерну зброю проти України, якщо українські контрнаступи продовжаться.

Аналітики стверджують, що Путін може зважитися на застосування тактичної ядерної зброї, якщо буде впевнений, що НАТО і Захід йому не дадуть відповіді.

"За нашими оцінками, у Путіна є два основні варіанти застосування тактичної ядерної зброї: завдання ударів по ключових українських наземних лініях зв'язку та командних центрів з метою паралізувати наступальні операції та завдання ударів по великих скупченнях українських сил поблизу лінії зіткнення", — сказано у звіті.

Аналітики також зазначили, що для досягнення вирішального ефекту застосування однієї ядерної бомби буде недостатньо. Путіну знадобиться кілька ядерних вибухів на всій території України.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден підписав закон про виділення Україні 12 млрд доларів. У Білому домі заявили, що серйозно ставляться до ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. Тому буде виділено 35 млн доларів на підготовку до ядерних інцидентів в Україні.

Ще нагадаємо, що під час концерту в Москві Путін сказав, що Росія створила Україну. Звернувшись за звичаєм до уроків історії, президент РФ заявив, що під час розпаду СРСР ніхто нікого не питав, на відміну від нинішньої ситуації.