Під час концерту у Москві Путін сказав, що Росія створила Україну (відео)

Звернувшись за звичаєм до уроків історії, президент РФ заявив, що під час розпаду СРСР ніхто нікого не питав, на відміну від нинішньої ситуації.

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У Москві на Василівському узвозі поруч із Кремлем з нагоди анексії захоплених українських територій до Росії відбувається мітинг-концерт під назвою "Вибір людей. Разом назавжди". На мітингу виступив президент РФ Володимир Путін, який завершив свій виступ словами "перемога буде за нами". Трансляція ведеться на YouTube каналі "Рупор Москви".

Свою промову, за звичаєм, Путін почав з історичного екскурсу та розповіді про те, як український народ опинився у складі СРСР, а після його розвалу, як опинився поза Росією. Російський президент озвучив публіці нову версію історичних подій та заявив, що Росія створила Україну, при цьому у населення ніхто не питав, у якій державі їм жити та ростити своїх дітей.

"І при розвалі Радянського Союзу сталося те саме. Еліти вирішували між собою. Мільйони простих громадян ніхто ні про що не запитав", — стверджує Путін.

На думку російського президента, тільки зараз сучасна Росія надала право вибору українцям із Луганської та Донецької областей, а також із Херсона та Запоріжжя, що не перебуває під окупацією.

Путін зазначив, що російські військові зараз перебувають не на параді і закликав прокричати їм триразове "Ура".

Під час концерту виступали російські артисти, виконуючи пісні воєнної тематики, а також звучали пісні із радянських кінофільмів.

Що кажуть в Україні

Глава офісу президента Андрій Єрмак на події в Москві відповів прагматично і заявив, що Україна продовжує працювати далі над звільненням своїх територій і не звертає уваги на тих, кому час приймати ліки.

Зазначимо, що коли біля Кремля співають і танцюють на сцені, бійці Збройних сил України записали відео зі звільненого Дробишева в Донецькій області, що знаходиться на північ від Лимана.

Як написав журналіст Андрій Цаплієнко, у цей час у Лиманському котлі гинуть сотні російських військових.

"У російській божевільні. У цей час сотні російських військових "варяться" і дохнуть у Лиманському "котлі". Але це дрібниці порівняно з шаленими ідеями путлера", — написав він у Telegram.

Раніше президент Володимир Путін під час виступу, присвяченого анексії Росією українських областей, процитував російського філософа Івана Ільїна. Він сказав, що якщо він вважає Росію своєю батьківщиною, отже говорить, співає та любить російською.

Під час виступу в Кремлі 30 вересня Путін заявив, що Росія не прагне повернення Радянського Союзу, проте назвав його розвал національною катастрофою, яку організували тодішні еліти. На його думку, ці еліти діяли всупереч волевиявленню більшості людей на референдумі 1991 року.