"Національна катастрофа": Путін пошкодував про розвал СРСР

Розпад Радянського Союзу, за словами диктатора, "розчленував народну спільноту та розвалив велику країну". Володимир Путін зазначив, що Росія нібито не прагне повернути минуле.

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Росія не прагне повернення Радянського Союзу, але тодішні партійні еліти розвалили велику країну. Про це сказав президент Росії Володимир Путін під час церемонії підписання документів про "приєднання" тимчасово окупованих областей України. Захід транслювали на YouTube.

"Старші покоління і молодь. Ті, хто народився вже після трагедії розпаду Радянського Союзу, голосували за нашу єдність, спільне майбутнє. У 1991 році у Біловезькій Пущі, не питали волі пересічних громадян, представники партійних тодішніх еліт ухвалили рішення про розвал СРСР. Люди одразу виявилися відірваними від своєї батьківщини", — заявив російський диктатор.

За словами Путіна, розпад СРСР "по живому розірвав і розчленував народну спільноту й обернувся національною катастрофою". Останні керівники Радянського Союзу, за оцінкою Путіна, всупереч прямому волевиявленню більшості людей на референдумі 1991 року розвалили велику країну.

"Припускаю, що вони не до кінця розуміли, що робили і до яких наслідків це призведе. Але це вже не важливо. Радянського Союзу немає. Минулого не повернути. Та й Росії сьогодні це вже й не потрібно. Ми цього не прагнемо", — заявив президент РФ.

Путін додав, що немає нічого сильнішого за рішучість мільйонів людей, які "за своєю культурою, вірою, традиціями та мовою вважають себе частиною Росії".

Нагадаємо, що до виступу в Кремлі Володимир Путін підписав укази про визнання Херсонської і Запорізької областей України "незалежними територіями".

Фокус раніше писав, що після початку повномасштабної війни в Україні за загадкових обставин загинули щонайменше 11 впливових росіян, які критикували Путіна. Серед них — 39-річний Іван Печорін і голова ради директорів компанії "Лукойл" Равіль Маганов.

У президента США Джо Байдена закликають голів Китаю та Індії вплинути на Володимира Путіна, щоб він не застосовував ядерних озброєнь.