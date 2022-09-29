Ядерна катастрофа: США закликають Китай та Індію напоумити Путіна, – ЗМІ

Сі Цзіньпін та Нарендра Моді могли б розповісти Володимиру Путіну про жахливі наслідки застосування ядерної зброї. Американські дипломати тиснуть на друзів Росії, щоб країна не пішла цим шляхом.

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Адміністрація президента США Джо Байдена закликає переконати глав Китаю та Індії вплинути на російського президента Володимира Путіна, щоб він не використав ядерну зброю. Про це пише американське видання Politico з посиланням на високопосадовців.

Ядерний удар спричинить руйнівну економічну та дипломатичну реакцію навіть з боку друзів Росії, визнають відповідальні особи.

"Вони (лідери Китаю та Індії, — ред.) могли б сказати Путіну про катастрофічні наслідки будь-якого застосування ядерної зброї. Це треба зробити, сподіваюся, у них вийде", — зазначив один зі співрозмовників видання.

Після вторгнення РФ в Україну Китай не підписував великих економічних угод із Москвою, а Путін натякнув на занепокоєння Пекіна щодо війни з Україною на зустрічі глав держав Шанхайської організації співробітництва у Самарканді.

[ + – ] Китай не підписував великих економічних угод із Москвою після початку повномасштабної війни в Україні

"Ми високо цінуємо виважену позицію наших китайських друзів у зв'язку з українською кризою. Ми розуміємо ваші питання та побоювання з цього приводу", — сказав Путін.

Нарендра Моді публічно висловив незадоволення діями Путіна в Україні на зустрічі в Узбекистані. Міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар минулого тижня висловив стурбованість через війну в Україні, виділивши загрозу ядерної зброї.

"Розвиток українського конфлікту викликає глибоке занепокоєння у міжнародної спільноти. Особливу тривогу викликає ядерна проблема", — сказав він під час виступу в ООН.

У Держдепартаменті говорять про тиск американських дипломатів на регіональних друзів і ворогів Росії, щоб змусити Путіна не йти ядерним шляхом.

"У розмовах із партнерами з країн Індо-Тихоокеанського регіону ми наголошували на важливості єдиного виступу проти застосування ядерної зброї в Україні. Кожна країна зобов'язана висловити думку", — сказав службовець Держдепу.

Використання Росією ядерної зброї відштовхне від неї "Глобальний Південь" — Південну Азію, Латинську Америку й Африку. Ці країни мають традиційні економічні та політичні зв'язки з Москвою, сказала колишня заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Адміністрація Байдена щосили намагається змусити ООН вжити заходів. В обхід Радбезу ООН, де Росія має право вето, можна ухвалити резолюцію, яка засуджує плани Москви щодо анексії тимчасово окупованих територій України і закликає Росію вивести всі війська, заявили представники США.

Закулісні бесіди

Неформальні розмови щодо проблеми застосування Росією ядерної зброї активізувалися 28 вересня на зустрічі американських, європейських і російських експертів із контролю над озброєннями та колишніх урядовців, пише Politico.

Білий дім насторожено ставиться до ядерних погроз Путіна, але поки не побачив доказів будь-яких дій, заявили цього тижня представники Білого дому та Пентагону.

[ + – ] Путін підписував декларацію про неможливість ведення ядерної війни та досягнення у ній перемоги

Американська розвідка не очікує зміни позицій після оголошення результатів псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Інший офіційний представник США сказав, що РФ отримає статус ізгою після застосування ядерної зброї. Чиновник нагадав про підписання Путіним у січні декларації з лідерами США, Великої Британії, Франції та Китаю. У документі сказано про неможливість ядерної війни та досягнення у ній перемоги.

Нагадаємо, що український міністр оборони Олексій Резніков засумнівався у придатному стані російських ядерних ракет. При цьому він сказав, що ризик ядерного удару по Україні є завжди.

Останні розвіддані США нещодавно вказували на найвищу ймовірність застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України. Путін минулого тижня погрожував застосуванням ядерної зброї у разі порушення територіальної цілісності РФ.