"А в якому стані цей мотлох?": Резніков не впевнений у придатності ядерної зброї Росії

Міністр оборони зазначив, що ядерна зброя в Росії дуже стара і під час запуску може вибухнути на місці.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ризик ядерного удару по території України з боку Росії є завжди. Однак він не впевнений, що ядерні ракети в Росії залишилися у придатному стані. Про це глава оборонного відомства розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"А в якому стані цей мотлох у Росії? Наші ракети "Сатана" в Росії ще на озброєнні, ми їх виробляли понад 40 років тому. І виникає питання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам... Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там", — сказав глава відомства.

Мобілізація в Україні

Глава оборонного відомства розповів, що рішення щодо додаткової мобілізації в Україні прийматиме Генштаб. Однак він зазначив, що в країні формують резерви та займаються їхньою підготовкою.

За його словами, Україна з партнерами займається навчанням українських солдатів. Наприклад, у Британії закінчує навчання перша група із 30 тисяч військових. Так, незабаром до країни приїдуть перші 10 тисяч бійців, їх також забезпечать спорядженням та засобами захисту.

"Цю ідею підхопили партнери, і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота. Тільки у Великій Британії підготують 30 тисяч мотивованих людей, а не загнаних, як стадо баранів", — розповів він.

Мобілізація у Росії

Глава Міноборони заявив, що оголошення часткової мобілізації в Росії не стало новиною для української влади. За його словами, це пов'язано з великою кількістю втрат російської армії на війні в Україні. Резніков розповів, що ЗС РФ втратили від 50 тисяч убитими і щонайменше 100 тисяч пораненими. Він наголосив, що це були підготовлені воїни.

Олексій Резніков також розповів, що РФ поспішає анексувати окуповані території України, щоб залякати та натиснути на НАТО, що відтоді ЗСУ не можуть атакувати західною зброєю на юридично визнаних територіях РФ.

За його словами, після приєднання окупованих регіонів Росія може оголосити воєнний стан та розпочати загальну мобілізацію.

"Якийсь федеральний орган визначатиме, скільки потрібно домобілізувати, тому що "страшні укри нападають на Росію". Для нас це нічого не змінює. Взагалі", — сказав міністр.

Напад з боку Білорусі

Резніков розповів, що українське керівництво слідкує за маневрами Білорусі і готове до того, що ворожі війська можуть атакувати з півночі. Проте він вважає, що білоруси не мають мотивації воювати проти українців.

Боротьба з іранськими дронами

Олексій Резніков повідомив, що Україна вже почала розв'язувати питання боротьби з іранськими ударними безпілотниками, які почали використовувати російські війська. За його словами, українська влада звернулася до західних партнерів, щоб ті вивчили БПЛА та надали системи придушення. Він додав, що деякі країни, які не хотіли надавати озброєння, зацікавилися цією пропозицією. Він також наголосив на роботі українських Повітряних сил.

"Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "шахедів". Наші навчилися їх глушити", — заявив глава Міноборони.

Нагадаємо, 29 вересня в ГУР зазначали, що Білорусь прийме 20 тисяч мобілізованих росіян. Вони поповнять дислоковані російські підрозділи.

Американський телеканал CNN повідомляє, що ймовірність застосування Володимиром Путіним ядерної зброї є найвищою з моменту вторгнення. Проте, шансів на розвиток таких подій все ще мало.