"А в каком состоянии этот хлам?": Резников не уверен в пригодности ядерного оружия России

Министр обороны отметил, что ядерное вооружение в России очень старое и при запуске может взорваться на месте.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск ядерного удара по территории Украины со стороны России есть всегда. Однако он не уверен, что ядерные ракеты в России остались в пригодном состоянии. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

"А в каком состоянии этот хлам в России? Наши ракеты "Сатана" в России еще на вооружении, мы их производили более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", — сказал глава ведомства.

Мобилизация в Украине

Глава оборонного ведомства рассказал, что решение о дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генштаб. Однако он отметил, что в стране формируют резервы и занимаются их подготовкой.

По его словам, Украина с партнерами занимается обучением украинских солдат. Например, в Британии заканчивает обучение первая группа из 30 тысяч военных. Таким образом скоро в страну приедут первые 10 тысяч бойцов, их также обеспечат обмундированием и средствами защиты.

"Эту идею подхватили партнеры, и мы начинаем разворачивать места не только в Великобритании, где будут готовиться наши военнослужащие, и не только узкие специалисты, но и пехота. Только в Великобритании подготовят 30 тысяч мотивированных людей, а не загнанных, как стадо баранов", — рассказал он.

Мобилизация в России

Глава Минобороны заявил, что объявление частичной мобилизации в России не стало новостью для украинских властей. По его словам, это связанно с большим количество потерь российской армии на войне в Украине. Резников рассказал, что ВС РФ потеряли от 50 тысяч убитыми и, по меньшей мере, 100 тысяч ранеными. Он отметил, что это были подготовлены воины.

Алексей Резников также рассказал, что РФ спешит аннексировать оккупированные территории Украины, чтобы запугать и надавить на НАТО, что с того момента ВСУ не могут атаковать западным оружием по юридически признанных территориях РФ.

По его словам, после присоединения оккупированных регионов Россия может объявить военное положение и начать всеобщую мобилизацию.

"Какой-нибудь федеральный орган будет определять, сколько нужно домобилизовать, потому что "страшные укры нападают на Россию". Для нас это ничего не меняет. Вообще", — сказал министр.

Нападение со стороны Беларуси

Резников рассказал, что украинское руководство следит за маневрами Беларуси и готово к тому, что вражеские войска могут атаковать с севера. Однако он считает, что у белорусов нет мотивации воевать против украинцев.

Борьба с иранскими дронами

Алексей Резников сообщил, что Украина уже начала решать вопрос борьбы с иранскими ударными беспилотниками, которые российские войска начали использовать. По его словам, украинские власти обратились к западным партнерам, чтобы те изучили БПЛА и предоставили системы подавления. Он добавил, что некоторые страны, которые не хотели предоставлять вооружения, заинтересовались этим предложением. Он также отметил работу украинских Воздушных сил.

"Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов". Наши научились их глушить", — заявил глава Минобороны.

Напомним, 29 сентября в ГУР отмечали, что Беларусь примет 20 тысяч мобилизированных россиян. Они пополнят дислоцированные российские подразделения.

Американский телеканал CNN сообщает, что вероятность применения Владимиром Путиным ядерного оружия является самой высокой с момента вторжения. Однако шансов на развития таких событий все еще мало.