Ядерная катастрофа: США призывают Китай и Индию вразумить Путина, – СМИ

Си Цзиньпин и Нарендра Моди могли бы cказать Владимиру Путину об ужасных последствиях применения ядерного оружия. Американские дипломаты давят на друзей России, чтобы страна не пошла по этому пути.

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Администрация президента США Джо Байдена призывает убедить глав Китая и Индии повлиять на российского президента Владимира Путина, чтобы он не использовал ядерное оружие. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Ядерный удар вызовет разрушительную экономическую и дипломатическую реакцию даже со стороны друзей России, признают ответственные лица.

"Они (лидеры Китая и Индии, — ред.) могли бы сказать Путину о катастрофических последствиях любого применения ядерного оружия. Это надо сделать, надеюсь, у них получится", — отметил один из собеседников издания.

После вторжения РФ в Украину Китай не подписывал крупных экономических сделок с Москвой, а Путин намекнул на озабоченность Пекина по поводу войны с Украиной на встрече глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

[ + – ] Китай не подписывал крупных экономических сделок с Москвой после начала полномасштабной войны в Украине

"Мы высоко ценим взвешенную позицию наших китайских друзей в связи с украинским кризисом. Мы понимаем ваши вопросы и опасения по этому поводу", — сказал Путин.

Нарендра Моди публично выразил неудовольствие действиями Путина на Украине на встрече в Узбекистане. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на прошлой неделе выразил обеспокоенность в связи с войной в Украине, выделив угрозу ядерного оружия.

"Развитие украинского конфликта вызывает глубокую озабоченность у международного сообщества. Особую тревогу вызывает ядерная проблема", — сказал он во время выступления в ООН.

В Госдепартаменте говорят о давлении американских дипломатов на региональных друзей и врагов России, чтобы заставить Путина не идти по ядерному пути.

"В беседах с партнерами из стран Индо-Тихоокеанского региона мы подчеркивали важность единого выступления против применения ядерного оружия в Украине. Каждая страна обязана высказать мнение", — сказал служащий Госдепа.

Использование Россией ядерного оружия оттолкнет от нее "Глобальный Юг" — Южную Азию, Латинскую Америку и Африку. Эти страны имеют традиционные экономические и политические связи с Москвой, сказала бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Администрация Байдена изо всех сил пытается заставить ООН принять меры. В обход Совбеза ООН, где у России есть право вето, можно принять резолюцию, осуждающую планы Москвы по аннексии временно оккупированных территорий Украины и призывающую Россию вывести все войска, заявили представители США.

Закулисные беседы

Неформальные разговоры о проблеме применения Россией ядерного оружия активизировались 28 сентября на встрече американских, европейских и российских экспертов по контролю над вооружениями и бывших правительственных чиновников, пишет Politico.

Белый дом настороженно относится к ядерным угрозам Путина, но пока не увидел доказательств каких-либо действий, заявили на этой неделе представители Белого дома и Пентагона.

[ + – ] Путин подписывал декларацию о невозможности ведения ядерной войны и достижении в ней победы

Американская разведка не ожидает смены позиций после объявления результатов псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Другой официальный представитель США сказал, что РФ получит статус изгоя после применения ядерного оружия. Чиновник напомнил о подписании Путиным в январе декларации с лидерами США, Великобритании, Франции и Китая. В документе сказано о невозможности ядерной войны и достижении в ней победы.

Напомним, что украинский министр обороны Алексей Резников усомнился в пригодном состоянии российских ядерных ракет. При этом он сказал, что риск ядерного удара по Украины есть всегда.

Последние разведданные США недавно указывали на самую высокую вероятность применения тактического ядерного оружия в войне против Украины. Путин на прошлой неделе угрожал применением ядерного оружия в случае нарушения территориальной целостности РФ.