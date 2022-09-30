11 влиятельных критиков Путина погибли при загадочных обстоятельствах с начала войны

В сентябре 39-летний Иван Печорин, представитель "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики", утонул недалеко от острова Русский в Японском море. Это недавний, но, возможно, не последний случай из серии смертей чиновников, связанных с Кремлем.

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С начала масштабного вторжения российских войск в Украину при загадочных обстоятельствах погибли по меньшей мере 11 влиятельных россиян, которые критиковали решение главы российского государства, передает The Mirror.

Иван Печорин и Игорь Носов, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики"

Недавно погиб еще один из приближенных к Путину — 39-летний Иван Печорин, который, как считается, упал в воду с катера во время плавания недалеко от острова Русский в Японском море.

[ + – ] Иван Печорин

Печорин заведовал арктическими ресурсами России и недавно присутствовал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, куда также приезжал и Путин.

Пресс-служба "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" в сообщении после смерти Печорина назвала это невосполнимой потерей.

Официальная причина смерти генерального директора корпорации 43-летнего Игоря Носа — инсульт. Это лишь несколько из загадочных смертей чиновников, связанных с Кремлем.

Равиль Маганов, глава "Лукойла"

Председатель совета директоров компании "Лукойл" 67-летний Равиль Маганов выпал из окна шестого этажа московской больницы и погиб, причина его госпитализации неизвестна.

[ + – ] Равиль Маганов

По некоторым данным, перед падением он подвергся избиениям, а до того, как глава "Лукойла" оказался в больнице, его компания публично высказалась против войны.

Юрий Воронов, "Газпром"

61-летнего Юрия Воронова, руководителя связанной с "Газпромом" логистической компании, в июле нашли мертвым в бассейне его дома в престижном районе Петербурга.

У него было пулевое ранение головы, выстрел был сделан с близкого расстояния. Оружие и гильзы лежали рядом. В качестве обстоятельств гибели главы компании, у которой были прибыльные контракты с "Газпромом", следствие упоминало о ссоре с родителями. Однако, по утверждениям жены, Воронов потерял много денег, и его обманули деловые партнеры.

Александр Тюлаков, "Газпром"

Спустя день после начала войны 61-летнего Александра Тюлакова, имевшего отношения к "Газпрому", нашли повешенным в гараже возле дома любовницы стоимостью свыше полумиллиона долларов.

[ + – ] Александр Тюлаков

Перед смертью высокопоставленный сотрудник финансового отдела "Газпрома" подвергся жестоким избиениям.

Леонид Шульман, "Газпром инвест"

За три недели до смерти Тюлакова в элитном поселке Ленинский Ленинградской области нашли 60-летнего Леонида Шульмана, главу отдела транспорта "Газпром инвест". Он лежал в луже крови на полу своей ванной комнаты.

Александр Субботин, "Лукойл"

Топ-менеджера "Лукойла" 43-летнего миллиардера Александра Субботина нашли мертвым в мае после того, как он якобы воспользовался советом шаманов и отравился жабьим ядом, что вызвало сердечный приступ.

Сергей Протосеня, бывший главбух компании "Новатэк"

19 апреля на испанской вилле нашли российского газового магната Сергея Протосеню, его 53-летнюю жену Наталью и 18-летнюю дочь Марию.

[ + – ] Сергей Протосеня

Владислав Аваев, вице-президент "Газпромбанка"

В апреле 51-летний Владислав Аваев, ранее работавший в Кремле, якобы покончил с собой после убийства 47-летней жены Елены и 13-летней дочери.

Прежде Авеев был вице-президентом "Газпромбанка" и,

по некоторым данным, имел доступ к финансовым секретам кремлевских чиновников.

Нефтегазовый магнат Михаил Уотфорд

28 февраля нефтегазового магната Михаила Уотфорда нашли повешенным в его гараже рядом с особняком в английском графстве Суррей. У него остались трое детей.

[ + – ] Михаил Уотфорд

Олигарх умер при невыясненных обстоятельствах, но нет признаков того, что на него распространялись санкции из-за связей с Путиным.

Василий Мельников, основатель MedStorm

В конце марта Василий Мельников, основатель медицинской компании MedStorm, его супруга Галина и два маленьких сына были найдены мертвыми в Нижнем Новгороде.

[ + – ] Василий Мельников

Все погибли от ножевых ранений. Близкие и соседи не считают правдоподобной версию о том, что Мельников убил свою семью, поскольку у них были хорошие отношения.

Напомним, что Путин готов пожертвовать 500 000 россиян ради захвата Украины. По словам журналистов, российский президент считает, что располагает мобилизационным резервом в 25 млн человек, а 500 тысяч погибших — это только 2%.

Ранее Фокус разбирался в том, зачем Путин угрожает ядерным оружием. Американский генерал Джек Кин считает, что, заставляя страдать жителей ЕС, Путин намеревается ограничить поддержку Украины.