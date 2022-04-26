Сын российского олигарха Протосени заявил, что его семью убили

Сергей Протосеня, бывший главбух компании "Новатэк", а также его жена и дочь были найдены мертвыми на вилле в Испании

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Сын Сергея Протосени, российского миллионера, который вместе с женой и дочерью был найден мертвым на вилле в Испании, впервые прокомментировал случившееся. Федор Протосеня считает, что его отец не могу убить свою семью, пишет Daily Mail.

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Напомним, тело 55-летнего экс-главного бухгалтера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк" было найдено 21 апреля в испанском поселке Льорет-де-Мар, в провинции Жирона, где он с семьей готовился праздновать Пасху. Виллу в курортном поселке Протосеня купил около 10 лет назад. Из компании "Новатэк" он ушел обладателем солидного состояния в 400 миллионов евро.

[ + – ] Сергей Протосеня с женой Натальей Фото: Facebook Natali Protass

Полицию вызвал Федор, который находился на вилле во Франции и не смог связаться со своей семьей.

Когда на испанскую виллу прибыли правоохранители, то они обнаружили тела дочери и жены Протосени: они были убиты с помощью ножа и топора, все вокруг было залито кровью, но при этом рядом были найдены перчатки.

Самого олигарха нашли повешенным на поясе собственного халата в саду, и следов крови на нем не было. Предварительно, как считают испанские власти, россиянин убил свою жену Наталью и 18-летнюю дочь Марию, а потом повесился. Федор Протосеня в эту версию не верит.

[ + – ] Семья Сергея Протосени Фото: Facebook Natali Protass

"Мой отец не убийца. Он любил мою мать и особенно Марию, мою сестру. Она была его принцессой. Он никогда бы не сделал ничего, чтобы могло им навредить. Я не знаю, что произошло той ночью, но я знаю, что мой отец не причинил бы им вреда", — сказал Федор Протосеня журналистам.

Не верит в версию с самоубийством и близкий друг Протосени, бизнесмен Анатолий Тимошенко. "Сергей этого не делал. Сергей не убивал свою семью. Это невозможно. Я не хочу обсуждать, что могло произойти в доме той ночью, но я знаю, что Сергей не убийца", — заявил Тимошенко. Еще один друг покойного, некий Роман Юравич сообщил, что Сергей был "счастливым человеком и любил свою семью".

[ + – ] Семья Сергея Протосени Фото: Facebook Natali Protass

Смерть Протосени стала четвертой в череде загадочных смертей российских топ-менеджеров газовых компаний, произошедших в последнее время.

Всего за несколько дней до этого происшествия, в Москве была найдена убитой семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Следствие считает, что Аваев убил свою жену и дочь, а потом застрелился сам.

25 февраля 2022 года в своем доме в Ленобласти был найден мертвым заместитель генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности 61-летний Александр Тюляков. Он якобы повесился в гараже-пристройке к дому.

А 30 января сотрудники полиции и СК уже выезжали в этот поселок и тоже на самоубийство. Тело 60-летнего Леонида Шульмана, главы транспортной службы "Газпром Инвест", обнаружили в ванной комнате его собственного дома. Предсмертная записка гласила, что он якобы не мог терпеть боли в сломанной ноге.