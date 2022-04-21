Бывший топ-менеджер крупнейшей частной газовой компании РФ найден мертвым в Испании

Экс-главый бухгалтер "Новатэка" Протосеня, по предварительным данным, убил свою семью, а потом повесился в саду. Полиция проверяет, не было ли это замаскированным убийством, совершенным третьими лицами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В испанском населенном пункте Льорет-де-Мар, что в провинции Жирона, найдены мертвыми бывший топ-менеджер крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк" Сергея Протосени, его супруга и дочь. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По предварительным данным вещателя, 55-летний Протосеня является предполагаемым убийцей своих членов семьи — он якобы убил жену Наталью и 18-летнюю дочь топором, пока они спали, а потом повесился в саду на арендованной вилле неподалеку от Барселоны. Рядом с ним были обнаружены нож и топор со следами крови.

Журналисты добавили, что бывший представитель руководства "Новатэка" обычно живет во Франции, однако отправился с семьей на виллу в Испании, чтобы провести Страстную неделю. При этом сын Протасени остался в его резиденции во Франции и был тем, кто обратился к правоохранителям, когда мать перестала отвечать на его звонки.

По данным телеканала, Протосеня жил "роскошной жизнью" благодаря своему состоянию в более чем 400 миллионов евро. Мужчина на протяжении семи лет работал главным бухгалтером "Новатэка" и входил в состав правления компании.

В свою очередь издание CatalunyaDiary сообщает, что полиция Каталонии ведет расследование, могло ли это быть замаскированным убийством, совершенным третьими лицами.

Напомним, 18 апреля стало известно, что в Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. По данным российских правоохранителей, мужчина застрелил свою жену и дочь из пистолета, а потом покончил жизнь самоубийством.

А в начале марта в Великобритании был найден повешенным 66-летний российский олигарх Михаил Уотфорд, который сделал состояние на добыче нефти и газа.