Колишнього топменеджера найбільшої приватної газової компанії РФ знайдено мертвим в Іспанії

Ексголовний бухгалтер "Новатека" Протосеня, за попередніми даними, вбив свою сім'ю, а потім повісився в садку. Поліція перевіряє, чи це не було замаскованим вбивством, скоєним третіми особами.

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В іспанському населеному пункті Льорет-де-Мар, що у провінції Жирона, знайдено мертвими колишнього топменеджера найбільшої у РФ приватної компанії з видобутку газу "Новатек" Сергія Протосеня, його дружину та дочку. Про це повідомляє телеканал Telecinco.

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За попередніми даними мовника, 55-річний Протосеня є ймовірним убивцею своїх членів сім'ї — він нібито вбив дружину Наталю та 18-річну доньку сокирою, поки вони спали, а потім повісився в саду на орендованій віллі неподалік Барселони. Поруч із ним виявлено ніж та сокиру зі слідами крові.

Журналісти додали, що колишній представник керівництва "Новатека" зазвичай живе у Франції, проте вирушив із сім'єю на віллу в Іспанії, щоб провести Страсний тиждень. Водночас його син залишився в його резиденції у Франції та був тим, хто звернувся до правоохоронців, коли мати перестала відповідати на його дзвінки.

За даними телеканалу, Протосеня жив "розкішним життям" завдяки своїм статкам в понад 400 мільйонів євро. Чоловік протягом семи років працював головним бухгалтером "Новатека" та входив до складу правління компанії.

Зі свого боку видання CatalunyaDiary повідомляє, що поліція Каталонії веде розслідування, чи це можливе замасковане вбивство, скоєне третіми особами.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що в Москві знайшли вбиту сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. За даними російських правоохоронців, чоловік застрелив свою дружину та доньку з пістолета, а потім наклав на себе руки.

А на початку березня у Великій Британії знайшли повішеним 66-річного російського олігарха Михайла Уотфорда, який заробив статки на видобутку нафти та газу.