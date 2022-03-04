Російського олігарха Михайла Вотфорда було знайдено повішеним у Лондоні

66-річного уродженця України знайшли мертвим у гаражі свого розкішного маєтка в графстві Суррей

66-річний російський олігарх Михайло Вотфорд, який народився в Україні, коли вона ще була частиною СРСР, був знайдений мертвим у Великій Британії. Про це пише Daily Mail.

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Михайло Вотфорд, уроджений Михайло Толстошея, заробив статки на видобутку нафти та газу. На початку 2000-х він емігрував у Великобританію, змінив громадянство та ім'я і зайнявся нерухомістю.

Друг сім'ї сказав, що на душевний стан Михайла могла вплинути ситуація в Україні. "Час його смерті та час вторгнення в Україну безумовно невипадковий", — зазначив друг сім'ї.

Ще один друг Михайла заявив, що "його смерть викликає питання. Особливо після всіх цих підозрілих смертей російських громадян. Це шокує, у Михайла було все, про що він мріяв: гарна дружина, чудові діти та будинок мрії. У цьому немає жодного сенсу" .

[ + – ] Знімок, який дружина Михайла Вотфорда опублікувала після його смерті Фото: Соцсети

Багато ЗМІ зазначили, що магнат помер невдовзі після того, як офіційний Лондон опублікував санкційний список російських олігархів, але Вотфорда в ньому не було.

Михайло Вотфорд проживав у маєтку Вентворт у Сурреї. Будинок він купив кілька років тому за 18 мільйонів фунтів стерлінгів. Ворота до нього робила та сама компанія, що робила ворота й для Кенсінгтонського палацу. Тільки під'їзна дорога до будинку коштувала понад 56 тисяч фунтів. "Я хочу досконалості, не менше", — говорив Вотфорд в інтерв'ю.

Утім, у поліції вважають, що хоч розслідування й продовжується, але вони не вважають, що в смерті Вотфорда "є якісь підозрілі обставини".

У Вотфорда залишилися Джейн, з якою він познайомився в Естонії, двоє їхніх спільних дітей, і старший син від першого шлюбу. Також із ними проживає мати магната.

Це сталося через кілька днів після російського нападу на Україну та через кілька годин після того, як Лондон опублікував список санкцій олігархів, пов'язаних із Путіним, до якого Вотфорд не увійшов.