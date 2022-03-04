Российский олигарх Михаил Уотфорд был найден повешенным в Лондоне

66-летний уроженец Украины был найден мертвым в гараже своего роскошного особняка в графстве Суррей

66-летний российский олигарх Михаил Уотфорд, родившийся в Украине, когда она еще была частью СССР, был найден мертвым в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

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Михаил Уотфорд, урожденный Михаил Толстошея, сделал состояние на добыче нефти и газа. В начале 2000-х он эмигрировал в Великобританию, сменил гражданство и имя и занялся недвижимостью.

Друг семьи сказал, что на душевное состояние Михаила могла повлиять ситуация в Украине. "Время его смерти и время вторжения в Украину безусловно неслучайно", — отметил друг семьи.

Еще один друг Михаила заявил, что "его смерть вызывает вопросы. Особенно после всех этих подозрительных смертей российских граждан. Это шокирует, у Михаила было все, о чем он мечтал: красивая жена, чудесные дети и дом мечты. В этом нет никакого смысла".

[ + – ] Снимок, который жена Михаила Уотфорда опубликовала после его смерти Фото: Соцсети

Многие СМИ отметили, что магнат умер вскоре после того, как официальный Лондон опубликова санкционный список российских олигархов, но Уотфорда в нем не было.

Михаил Уотфорд проживал в имении Вентворт в Суррее. Дом он приобрел несколько лет назад за 18 миллионов фунтов стерлингов. Ворота к нему делала та же компания, что делала ворота и для Кенсингтонского дворца. Только подъездная дорога к дому стоила более 56 тысяч фунтов. "Я хочу совершенства, не меньше", — говорил Уотфорд в интервью.

Впрочем, в полиции считают, что хоть расследование и продолжается, но они не считают, что в смерти Уотфорда "есть какие-то подозрительные обстоятельства".

У Уотфорда остались Джейн, с которой он познакомился в Эстонии, двое их общих детей, и старший сын от первого брака. Также с ними проживает мать магната.

Это произошло через несколько дней после российского нападения на Украину и через несколько часов после того, как Лондон опубликовал санкционный список олигархов, связанных с Путиным, в который Уотфорд не вошел.