Син російського олігарха Протосені заявив, що його родину вбили

Сергій Протосеня, колишній головбух компанії "Новатек", а також його дружина та дочка були знайдені мертвими на віллі в Іспанії.

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Син Сергія Протосені, російського мільйонера, якого разом із дружиною і донькою знайшли мертвим на віллі в Іспанії, вперше прокоментував те, що сталося. Федір Протосеня вважає, що його батько не може вбити сім'ю, пише Daily Mail.

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Нагадаємо, тіло 55-річного ексголовного бухгалтера найбільшої в РФ приватної компанії з видобутку газу "Новатек" було знайдено 21 квітня в іспанському селищі Льорет-де-Мар, у провінції Жирона, де він із сім'єю готувався святкувати Великдень. Віллу в курортному селищі Протосеня купив майже 10 років тому. З компанії "Новатек" він пішов власником солідного статку 400 мільйонів євро.

[ + – ] Сергій Протосеня із дружиною Наталією Фото: Facebook Natali Protass

Поліцію викликав Федір, який перебував на віллі у Франції та не зміг зв'язатися зі своєю родиною.

Коли на іспанську віллу прибули правоохоронці, то вони знайшли тіла дочки та дружини Протосені: вони були вбиті за допомогою ножа та сокири, все навколо було залито кров'ю, але при цьому поряд були знайдені рукавички.

Самого олігарха знайшли повішеним на поясі власного халата в саду, і слідів крові на ньому не було. Попередньо, як вважає іспанська влада, росіянин убив свою дружину Наталю та 18-річну доньку Марію, а потім повісився. Федір Протосеня у цю версію не вірить.

[ + – ] Сім'я Сергія Протосені Фото: Facebook Natali Protass

"Мій батько не вбивця. Він любив мою матір та особливо Марію, мою сестру. Вона була його принцесою. Він ніколи б не зробив нічого, щоб могло їм нашкодити. Я не знаю, що сталося тієї ночі, але я знаю, що мій батько не завдав би їм шкоди", — сказав Федір Протосеня журналістам.

Не вірить у версію із самогубством і близький друг Протосені, бізнесмен Анатолій Тимошенко. "Сергій цього не робив. Сергій не вбивав свою сім'ю. Це неможливо. Я не хочу обговорювати, що могло статися в будинку тієї ночі, але я знаю, що Сергій не вбивця", — заявив Тимошенко. Ще один друг покійного, Роман Юравич повідомив, що Сергій був "щасливою людиною і любив свою сім'ю".

[ + – ] Сім'я Сергія Протосені Фото: Facebook Natali Protass

Смерть Протосені стала четвертою в низці загадкових смертей російських топменеджерів газових компаній, які сталися останнім часом.

Усього за кілька днів до цієї події в Москві було знайдено вбитої сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. Слідство вважає, що Аваєв убив свою дружину та доньку, а потім застрелився сам.

25 лютого 2022 року у своєму будинку в Ленобласті було знайдено мертвим заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) з корпоративної безпеки 61-річного Олександра Тюлякова. Він нібито повісився у гаражі-прибудові до будинку.

А 30 січня співробітники поліції та СК уже виїжджали до цього селища і теж на самогубство. Тіло 60-річного Леоніда Шульмана, голови транспортної служби "Газпром Інвест" виявили у ванній кімнаті його власного будинку. Передсмертна записка говорила, що він нібито не міг терпіти біль у зламаній нозі.