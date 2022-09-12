Выпал из катера: В РФ погиб топ-менеджер корпорации развития Дальнего востока и Арктики

Это уже вторая смерть топ-чиновников корпорации. В феврале этого года скончался генеральный директор Игорь Носов. По официальным данным, мужчина умер в результате инсульта.

В России при трагических обстоятельства погиб управляющий директор государственной корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРВД) Иван Печорин, который курировал авиационную отрасль. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — написали в ведомстве.

Российские СМИ сообщают, что Печорин на ходу выпал из катера в районе мыса Игнатьева на Русском острове, что в Приморском Крае РФ. Трагедия произошла вечером 10 сентября. Тревожная нота в помощи с поиском пропавшего была разослана всем судам, которые находились рядом.

Спустя два дня, 12 сентября мужчина был найден в районе села Берегово, которое находится на противоположной стороне Амурского залива.

Отметим, что 8 февраля скончался генеральный директор КРВД Игорь Носов, который занимал эту должность с мая 2021 года. По официальным данным, у мужчины случился инсульт, а затем он упал в кому. Спасти врачам его не удалось и Носов умер.

Напомним, 15 августа в "ДНР" погиб замглавы общественной палаты Алтайского края РФ Евгений Новиков. Его тело опознали в числе погибших при обстреле склада с боеприпасами ВС РФ в Шахтерске. В июле чиновник поехал к террористам "ДНР" с "гуманитарной миссией".

Ранее, 7 июня Фокус писал, что топ-менеджеры социальной сети VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли во время туристического похода в Ненецком автономном округе России. Их транспорт опрокинулся при пересечении реки, а мужчин унесло в Белое море.