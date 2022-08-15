В "ДНР" погиб замглавы общественной палаты Алтайского края России

Евгений Новиков в июле поехал к террористам с "гуманитарной миссией" и пропал. Тело общественника опознали в числе погибших при обстреле склада боеприпасов россиян в Шахтерске.

Заместителя главы общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова нашли мертвым на территории так называемой "ДНР". Об этом пишет российский портал AltaPress со ссылкой на 2 информированных источника.

Общественник в июле поехал к террористам с "гуманитарной миссией" и пропал. Родственники не знали, что с ним случилось и начали поиски, в том числе через посты в соцсетях.

"Пропал после обстрела 10 июля под Шахтерском. На сегодня статус "пропал без вести". Буду благодарна за любую информацию, контакты", – писала в объявлении сестра Евгения Новикова.

[ + – ] Новиков поехал в "ДНР" якобы с волонтерской миссией

Глава общественной палаты Юрий Шамков в комментарии ТАСС подтвердил, что Новикова опознали в числе погибших при обстреле Шахтерска в "ДНР" 10 июля.

Шамков уточнил, что Новиков поехал в "ДНР" с "волонтерской миссией" первый раз. Amic.ru со ссылкой на источник в общественной палате сообщило, что Новиков несколько раз был в зоне боевых действий в качестве "волонтера". У него часто были проблемы со связью.

Новиков в 1987–1989 годах служил в Воздушно-десантных войсках СССР, в том числе в Афганистане. С 1990 по 2002 год он участвовал в войне на Северном Кавказе и других локальных конфликтах, пишет РБК.

Напомним, что СтратКом ВСУ 12 июля сообщал о ракетном ударе по складу боеприпасов ВС РФ в оккупированном Шахтерске. По данным украинских военных, погибли все, кроме 1 замкомандира 106-й дивизии Воздушно-десантных войск.

Удар нанесли рано утром 8 июля, террористы проводили частичную эвакуацию из города.

Спутниковые фото после взрывов показали точечное попадание, расположенные рядом здания не пострадали после детонации снарядов.