Появились спутниковые фото уничтоженного склада боеприпасов ВС РФ в Шахтерске

8 июля жители города проснулись от взрывов. Оказалось, что ВСУ нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в тылу.

Украинские военные нанесли точный ракетный удар по складу боеприпасов российских войск в Шахтерске. Спутниковые изображения последствий детонации БК опубликовал СтратКом ВСУ в Телеграме.

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"Фаер шоу и вечеринка "дяди Ленд-лиза" и подружки "Бавовни" на вражеских складах боеприпасов в Шахтерске прошла успешно", — написали в публикации.

На фотографиях видно, что ракеты попали четко по целям. Рядом со складом видны еще здания, которые не пострадали в результате детонации снарядов. Это может говорить о точном ударе.

Отметим, удар по складу в Шахтерске был нанесен ночью 8 июля. Из-за близости вражеского склада к жилой застройке, в городе была объявлена частичная эвакуация в близлежащие села и старую часть города. В тот день в городе отменили работу всех учреждений и предприятий.

Город Шахтерск находится в 40-50 км в тылу у врага. Населенный пункт оккупирован Россией с 2014 года.

Напомним, советник Конгресса Пол Массаро заявил, что Украине надо разрешить наносить удары по военным объектам на территории РФ и Беларуси.

Ранее США анонсировали поставку новой партии РСЗО HIMARS с новыми ракетами, которые ранее не поставлялись.