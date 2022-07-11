З'явилися супутникові фото знищеного складу боєприпасів ЗС РФ у Шахтарську

8 липня мешканці міста прокинулися від вибухів. Виявилося, що ЗСУ завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів у тилу.

Українські військові завдали точного ракетного удару по складу боєприпасів російських військ у Шахтарську. Супутникові зображення наслідків детонації БК опублікував СтратКом ЗСУ у Телеграмі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Фаєр шоу та вечірка "дядька Ленд-лізу" та подружки "Бавовни" на ворожих складах боєприпасів у Шахтарську пройшла успішно", — написали в публікації.

На фото видно, що ракети потрапили чітко по цілям. Поруч зі складом видно ще будинки, які не постраждали внаслідок детонації снарядів. Це може говорити про точний удар.

Зазначимо, удар по складу в Шахтарську завдали вночі, 8 липня. Через близькість ворожого складу до житлової забудови, у місті оголошували часткову евакуацію до навколишніх сіл та старої частини міста. Того дня у місті скасували роботу всіх установ та підприємств.

Місто Шахтарськ знаходиться за 40-50 км в тилу у ворога. Населений пункт окупований Росією з 2014 року.

Нагадаємо, радник Конгресу Пол Массаро заявив, що Україні треба дозволити завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ та Білорусі.

Раніше США анонсували постачання нової партії РСЗВ HIMARS з новими ракетами, які раніше не постачалися.