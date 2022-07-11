Україні треба дозволити завдавати ударів по військових об'єктах у РФ і Білорусі, — радник Конгресу

Пол Массаро впевнений, що Києву треба мати можливість знищувати командні пункти та склади з боєприпасами на території країни-агресора та в окупованому Криму.

Україні слід дозволити завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації, Білорусі та окупованого Криму. Про це в себе у Twitter написав офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро.

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"Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", — зокрема написав Массаро.

До цього він також сказав, що перемога України — це "добре для українців, добре для росіян, добре для європейців, добре для американців, добре для всього світу".

Як вважає американський політик, Україні треба надати більше установок HIMARS.

"Дайте [Україні] далекобійні ракети. Повна українська перемога не за горами", — прокоментував він.

Реакція РФ

Російська пропаганда миттєво відреагувала на заяви старшого радника Конгресу США.

Політичний оглядач медіагрупи "Росія сьогодні" Володимир Корнілов опублікував у себе твіт Массаро та прокоментував:

"Запропонуй у відповідь завдати удару по військових об'єктах в окупованих США — він дуже здивується".

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що армія РФ готується наступати на Краматорському та Бахмутському напрямках. Українські військові говорять про провал наступу ворога в напрямку Мар'їнки. Російські обстрілюють сили оборони, активно застосовуючи штурмову й армійську авіацію.

Раніше Фокус писав, що ударом HIMARS на Донбасі ЗСУ знищили два командні пункти окупантів.