Армія РФ готується наступати в Краматорському та Бахмутському напрямах, — Генштаб ЗСУ

Українські військові говорять про провал наступу ворога в напрямку Мар'їнки. Росіяни обстрілюють сили оборони, активно застосовуючи штурмову й армійську авіацію.

Російська армія готується до активізації боїв у Краматорському та Бахмутському напрямках Донецької області. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу України.

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Військові зазначають, що поки що активних дій ЗС РФ на Краматорському напрямку не було. Щоб покращити тактичне становище, штурмові дії велися в Новопавлівському напрямі.

Уздовж лінії фронту російські окупанти обстрілюють позиції сил оборони, помітно вплив штурмової та армійської авіації, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Війна з Росією — бої на Донбасі

Спроба ворога наступати в напрямку Мар'їнки повністю провалилася, констатували українські військові.

"Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад", — ідеться у зведенні.

[ + – ] Позиції ЗСУ обстрілювалися з мінометів, ствольної та реактивної артилерії Фото: ОП

Зі ствольної артилерії обстрілювали райони населених пунктів Сіверськ, Закотне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'яне та Спірне.

У Бахмутському напрямку ЗС РФ обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцева, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.

Ракетно-авіаційні удари завдавалися поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

В Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли військ Росії біля Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Горіхового, Кам'янського.

Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару біля Оріхова, в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки також працювала авіація.

Харківська область

Противник утримує зайняті рубежі в Харківському напрямку та підвозить матеріально-технічні засоби. Харків і населені пункти Базаліївка, Петрівка, Російські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне та Благодатне обстрілюють із артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків.

На Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні околиці Дібрівного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. У напрямку Краснопілля українські військові успішно відбили штурм загарбників.

[ + – ] Біля Краснопілля ЗСУ успішно відбили штурм росіян Фото: Генштаб ВСУ

Південь України

На Південнобузькому напрямі ворожа армія намагається не допустити наступу підрозділів сил оборони. Обстріли зі ствольної артилерії велися біля Осокорівки, Добрянки, Ольгиного, Великої Костромки, Білої Криниці, Калинівки, Киселівки, Любомування, Кобзарців, Червоної Долини, Широкого, Киселівки, Партизанського, Котляревого, Посад-Покровського та Прибузького.

В акваторії Чорного й Азовського морів корабельне угруповання росіян зосередилося на ураження важливих об'єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні сил і засобів Військово-морських Сил та Державної прикордонної служби України.

[ + – ] ЗС РФ обстрілюють "Калібрами" територію України

Противник утримує 2 носії крилатих ракет морського базування "Калібр" для можливого завдання ракетних ударів, підкреслив Генштаб.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах істотних змін у чисельному складі й діяльності ворога не спостерігається. Зі ствольної артилерії обстрілювали район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.

"Українські воїни стійко утримують оборону та готові до будь-яких змін в оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів", — зазначили військові.

Нагадаємо, що 10 липня ЗС РФ безуспішно атакувала позиції ЗСУ переважно на сході України. Загарбники завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах і вбивають цивільних.

Одна з ракет окупантів уночі 11 липня поцілила в 6-поверховий житловий будинок у центрі Харкова, з-під завалів дістали 86-річну жінку.

Росіяни облаштують військові позиції біля аеродрому Зябрівка в Білорусі, на аеродром уже пригнали ракетний дивізіон "Іскандер-М" і С-400 Тріумф".