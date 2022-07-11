Війська РФ поцілили ракетою в житловий будинок у центрі Харкова (фото)

Уночі російські загарбники випустили з Бєлгорода по Харкову 5 снарядів. Один із них повністю зруйнував під'їзд 6-поверхового будинку.

Одна з ракет, яку російські окупанти запустили вночі по Харкову, поцілила в 6-поверховий житловий будинок у центрі міста. Про це повідомило "Суспільне".

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Зруйновано цілий під'їзд із 1 по 6-й поверхи. В обласному управлінні ДСНС зазначили, що до 6:30 ранку інформації про загиблих чи поранених не надійшло.

О 4:30 врятували 86-річну жінку, розбір завалів продовжується.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що з Бєлгорода випустили по Харкову до 5 ракет, дві з них впали на кордоні з Україною.

ЗС РФ обстрілюють Харків — ситуація в місті й області

У Харкові й області зберігається неспокійна ситуація. Ворожа армія, за даними Генерального штабу Збройних сил України, обстрілює місто з артилерії, реактивних систем залпового вогню й танків.

Від вогню окупантів страждають населені пункти Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне та Благодатне.

[ + – ] Армія РФ обстрілює Харків із танків Фото: The New York Times

На Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів у Харківському напрямку та намагається налагодити матеріально-технічне постачання військ.

Нагадаємо, що вранці 10 липня армія Росії приблизно о 3:30 ранку вдарила ракетами по Слобідському й Основ'янському районам Харкова. Через обстріл поранення отримав 62-річний чоловік.

Російські гауляйтери в захоплених районах Харківської області 8 липня вигадали "герб" тимчасово окупованих районів. У його основі — російський двоголовий орел.

В Офісі президента України на таку ініціативу відреагували так: "Тут ніколи не буде обскубаної російської "курки".