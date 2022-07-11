Войска РФ попали ракетой в жилой дом в центре Харькова (фото)

Ночью российские захватчики выпустили из Белгорода по Харькову 5 снарядов. Один из них полностью разрушил подъезд 6-ти этажного дома.

Одна из ракет, которую российские оккупанты запустили ночью по Харькову, попала в 6-ти этажный жилой дом в центре города. Об этом сообщило "Суспільне".

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Разрушен целый подъезд 1 по с 6-й этажи. В областном управлении ГСЧС отметили, что к 6:30 утра информации о погибших или раненых не поступило.

В 4:30 спасли 86-летнюю женщину, разбор завалов продолжается.

Местные Telegram-каналы пишут, что из Белгорода выпустили по Харькову до 5 ракет, две из них упали на границе с Украиной.

ВС РФ обстреливают Харьков – ситуация в городе и области

В Харькове и области сохраняется неспокойная ситуация. Вражеская армия, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обстреливает город из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.

От огня оккупантов страдают населенные пункты Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

[ + – ] Армия РФ обстреливает Харьков из танков Фото: The New York Times

На Слобожанском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей в Харьковском направлении и пытается наладить материально-техническое снабжение войск.

Напомним, что утром 10 июля армия России примерно в 3:30 утра ударила ракетами по Слободскому и Основянскому районам Харькова. Из-за обстрела ранения получил 62-летний мужчина.

Российские гауляйтеры в захваченных районах Харьковской области 8 июля выдумали "герб" временно оккупирванных районов. В его основе – российский двухглавый орел.

В Офисе президента Украины на такую инициативу отреагировали следующим образом: "здесь никогда не будет общипанной российской "курицы".