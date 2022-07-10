"Курицы здесь не будет": у Зеленского отреагировали на новый "герб" захваченной Харьковщины

В Офисе президента отреагировали на презентацию оккупационной администрацией нового "герба", на котором изображен двухглавый орел.

Власти России ошибаются, полагая, что им удастся сломить сопротивление жителей прифронтовой Харьковской области. Об этом в своем микроблоге Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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В частности, член переговорной группы решил прокомментировать презентацию оккупационной администрацией нового "герба" Харькова, на котором изображен двухглавый орел.

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил бы классик, увидев оккупационную версию "герба" Харькова", — написал Подоляк, сделав отсылку к видеоролику с участием экс-нардепа Михаила Добкина и покойного бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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По словам советника главы ОП, власти России делают ошибку, полагая, что им удастся сломить сопротивление жителей Харьковской области и добавил, что у Украины может быть только один герб — тризуб.

"Здесь никогда не будет общипанной российской "курицы", — подытожил Михаил Подоляк в своем микроблоге.

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Напомним, 8 июля оккупационная администрация захваченных районов Харьковской области презентовала новый "герб" областного центра, для основы которого был выбран двухглавый орел.

Также сообщалось, что гауляйтеры ввели военное положение на захваченных территориях Харьковской области и запретили гражданским лицам выходить на улицу в период с 20:00 до 6:00 по киевскому времени. Американский Институт изучения войны ISW, комментируя презентацию нового "герба" и введение военного положения, предупредил, что Россия ставит за цель полностью оккупировать Харьковскую область.