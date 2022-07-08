Оккупанты ввели военное положение в захваченных районах Харьковской области

Россияне также запретили мирным жителям передвигаться по улицам в период с 20:00 до 6:00 по киевскому времени.

На оккупированной части Харьковской области российские захватчики ввели военное положение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нелегитимную военно-гражданскую администрацию региона.

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Указ о введении военного положения на захваченных территориях Харьковской области был подписан в пятницу, 8 июля.

Для жителей временно неподконтрольных Киеву районах также будет действовать комендантский час — гражданам запрещено передвигаться по улицам в период с 20:00 до 6:00 по киевскому времени.

"С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории введено военное положение", — сообщает ТАСС со ссылкой на оккупационную администрацию..

Российские журналисты также процитировали гауляйтера части Харьковской области Виталия Ганчева, который рассказал, что на сегодняшний день ВС РФ контролируют 20% региона. На подконтрольных России территориях, по словам коллаборанта, обстановка напряженная из-за возможного прорыва украинских ДРГ.

[ + – ] Россия ввела военное положение в оккупированной части Харьковской области

Напомним, ранее в Верховной Раде анонсировали продление военного положения в Украине после 23 августа, поскольку активная фаза боевых действий также ожидается осенью. По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Завитневича, сейчас в стране проходит вторая волна мобилизации военнообязанных граждан, однако продолжать ее пока не планируют.

Также сообщалось, что действующий народный депутат Алексей Ковалев стал членом оккупационного правительства в Херсонской области. Парламентарий за предательство Украины получил должность замминстра по вопросам сельского хозяйства.