Окупанти запровадили воєнний стан у захоплених районах Харківської області

Росіяни також заборонили мирним жителям пересуватися вулицями в період із 20:00 до 6:00 за київським часом.

На окупованій частині Харківської області російські загарбники запровадили воєнний стан. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на нелегітимну військово-цивільну адміністрацію регіону.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Указ про запровадження воєнного стану на захоплених територіях Харківської області було підписано у п'ятницю, 8 липня.

Для мешканців тимчасово непідконтрольних Києву районах також діятиме комендантська година — громадянам заборонено пересуватися вулицями в період із 20:00 до 6:00 за київським часом.

"З метою забезпечення громадського порядку та державної безпеки головою ВЦА Харківської області на території запроваджено воєнний стан", — повідомляє ТАРС із посиланням на окупаційну адміністрацію.

Російські журналісти також процитували гауляйтера частини Харківської області Віталія Ганчева, який розповів, що на сьогодні ЗС РФ контролює 20% регіону. На підконтрольних Росії територіях, за словами колаборанта, ситуація напружена через можливий прорив українських ДРГ.

[ + – ] Росія запровадила воєнний стан в окупованій частині Харківської області

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді анонсували продовження воєнного стану в Україні після 23 серпня, оскільки активна фаза бойових дій також очікується восени. За словами нардепа від "Слуги народу" Олександра Завітневича, зараз у країні проходить друга хвиля мобілізації військовозобов'язаних громадян, проте продовжувати її поки що не планують.

Також повідомлялося, що чинний народний депутат Олексій Ковальов став членом окупаційного уряду в Херсонській області. Парламентар за зраду України отримав посаду заступника Міністра з питань сільського господарства.