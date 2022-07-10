"Курки тут не буде": в Зеленського відреагували на новий "герб" захопленої Харківщини

В Офісі Президента відреагували на презентацію окупаційною адміністрацією нового "герба", на якому зображено двоголового орла.

Влада Росії помиляється, вважаючи, що їм вдасться зламати опір жителів прифронтової Харківської області. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Зокрема, член переговорної групи вирішив прокоментувати презентацію окупаційною адміністрацією нового "герба" Харкова, на якому зображено двоголового орла.

"У вас нудні лиця, вам ніхто грошей не дасть", — відповів би класик, побачивши окупаційну версію "герба" Харкова", — написав Подоляк, зробивши відсилання до відеоролика за участю екснардепа Михайла Добкіна та покійного колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса.

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За словами радника голови ОП, влада Росії робить помилку, вважаючи, що їм вдасться зламати опір жителів Харківської області і додав, що Україна може мати лише один герб — тризуб.

"Тут ніколи не буде обскубаної російської "курки", — підсумував Михайло Подоляк у своєму мікроблозі.

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Нагадаємо, 8 липня окупаційна адміністрація захоплених районів Харківської області презентувала новий "герб" обласного центру, для основи якого було обрано двоголового орла.

Також повідомлялося, що гауляйтери ввели воєнний стан на захоплених територіях Харківської області та заборонили цивільним особам виходити на вулицю в період з 20:00 до 6:00 за київським часом. Американський Інститут вивчення війни ISW, коментуючи презентацію нового "герба" та запровадження воєнного стану, попередив, що Росія ставить за мету повністю окупувати Харківську область.