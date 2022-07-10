Росія планує анексувати ще одну українську область, — ISW (фото)

Швидке створення "громадянської" адміністрації та запровадження воєнного стану свідчить про те, що Кремль активно готується до окупації Харківщини.

Росія планує анексувати не лише Донбас та південь України, а й Харківську область. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 9 липня.

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Про плани повністю анексувати Харківську область, як зазначають аналітики, свідчать заяви окупаційної адміністрації регіону, яка назвала Харківщину "невіддільною частиною руської землі".

У своєму звіті ISW нагадує, що напередодні гауляйтери представили новий "прапор" регіону, на якому зображено російський імперський двоголовий орел та символи герба обласного центру XVIII століття. За словами колаборантів, зображення на прапорі є "символом історичного коріння Харківської області як невіддільної частини російської землі".

"Швидкість, з якою окупаційний уряд Харківської області створив громадянську адміністрацію 6 липня і ввів воєнний стан в окупованій Харківській області 8 липня, вказує на те, що Кремль агресивно прагне легітимізації та зміцнення влади окупаційної адміністрації Харківської області для підтримки цієї масштабнішої територіальної мети", — ідеться у звіті ISW.

[ + – ] Росія хоче повністю захопити Харківську область

Американські аналітики звертають увагу на те, що колаборанти перестали використовувати риторику на підтримку створення "народної республіки", що підтверджує намір Кремля захопити якнайбільше регіонів України.

У своєму звіті ISW також повідомляє, що ЗС РФ продовжують відбивати контрнаступ підрозділів Збройних сил у районі Цупівки. Намагаючись змінити ситуацію на фронті, російські військовослужбовці вели штурмові дії біля Кочубеївки та Дементіївки, але були змушені відступити через опір ЗСУ.

"Російські сили, ймовірно, намагаються перешкодити українським силам зірвати використання Росією захисних наземних комунікаційних ліній на шосе Е105 і хочуть просунутися ближче до кордону Харківської області з РФ", — додали американські аналітики у своєму звіті від 9 липня.

[ + – ] Росія хоче повністю захопити Харківську область, — ISW

Нагадаємо, в окупованій частині Харківської області гауляйтери ввели воєнний стан. Жителям непідконтрольних районів заборонено пересуватися на вулиці в період з 20:00 до 6:00 за київським часом.

Також повідомлялося, що ЗС РФ не відмовилася від плану захопити Харків. За даними військової адміністрації, Харківська область є принципово важливою для Росії, оскільки у разі окупації регіону київський та дніпровський напрямки будуть відрізані.