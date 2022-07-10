ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову (фото)

Один из снарядов прилетел на территорию местной гимназии, а вторая ракета — в жилой дом, в результате чего был ранен 62-летний мужчина.

В воскресенье утром, 10 июля, ВС РФ нанесли ракетные удары по двум районам Харькова. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

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По данным ведомства, ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам Харькова оккупанты осуществили около 3:30 утра. Один из вражеских снарядов прилетел на территорию учебного заведения, а вторая ракета — в жилой дом, в результате чего был ранен 62-летний мужчина.

Здание гимназии, как отмечают в областной прокуратуре, в результате обстрела частично разрушено. Также был поврежден детский санаторий, который расположен рядом.

По факту ракетных ударов ВС РФ по двум районам Харькова, которые были осуществлены 10 июля, начаты уголовные производства по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову [ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову [ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову [ + – ] ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову

И.о. директора гимназии, по которой оккупанты осуществили ракетный удар, рассказала, что в результате прилета снаряда часть здания полностью разрушено. По словам Ирины Чепиги, о взрыве на территории учебного заведения ей сообщила сторож, которая также получила ранения, но отказалась от дальнейшей госпитализации.

И.о. директора также рассказала, что в гимназии, часть которой разрушена, на сегодняшний день учатся около 1600 детей.

"Они фактически лишены учебного заведения и не могут сюда прийти", — добавила Ирина Чепига в общении с журналистами "Суспільного".

[ + – ] ВС РФ обстреляли гимназию в Харькове [ + – ] ВС РФ обстреляли гимназию в Харькове [ + – ] ВС РФ обстреляли гимназию в Харькове

Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил, что одна из ракет, которую выпустили ВС РФ, разрушила часть жилого дома на шесть квартир. В результате обстрела пострадал 62-летний мужчина — его с ранениями средней тяжести госпитализировали.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны ISW предупреждал о планах России полностью оккупировать не только юг Украины и Донбасс, но и Харьковскую область.

Также сообщалось, что ВС РФ для дальнейшего продвижения по территории Донецкой области планируют установить контроль над автомобильной трассой Е40, которая соединяет Харьков и Донецк.