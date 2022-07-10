ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову (фото)

Один зі снарядів прилетів на територію місцевої гімназії, а друга ракета — в житловий будинок, внаслідок чого поранено 62-річного чоловіка.

У неділю вранці, 10 липня, ЗС РФ завдали ракетних ударів по двох районах Харкова. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

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За даними відомства, ракетні удари по Слобідському та Основ'янському районам Харкова окупанти здійснили близько 3:30 ранку. Один із ворожих снарядів прилетів на територію навчального закладу, а друга ракета — до житлового будинку, внаслідок чого поранено 62-річного чоловіка.

Будівля гімназії, як зазначають в обласній прокуратурі, внаслідок обстрілу частково зруйнована. Також пошкоджено дитячий санаторій, який розташований поряд.

За фактом ракетних ударів ЗС РФ по двох районах Харкова, здійснених 10 липня, розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів та звичаїв війни".

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову [ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову [ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову [ + – ] ЗС РФ завдали ракетних ударів по Харкову

В.о. директора гімназії, по якій окупанти здійснили ракетний удар, розповіла, що внаслідок прильоту снаряда частина будівлі повністю зруйнована. За словами Ірини Чепіги, про вибух на території навчального закладу їй повідомила сторож, яка також зазнала поранень, але відмовилася від подальшої госпіталізації.

В.о. директора також розповіла, що в гімназії, частину якої зруйновано, на сьогодні навчаються близько 1600 дітей.

"Вони фактично позбавлені навчального закладу і не можуть сюди прийти", — додала Ірина Чепіга, спілкуючись із журналістами "Суспільного".

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Голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що одна з ракет, яку випустили ЗС РФ, зруйнувала частину житлового будинку на шість квартир. Внаслідок обстрілу постраждав 62-річний чоловік — його з пораненнями середньої тяжкості госпіталізували.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни ISW попереджав про плани Росії повністю окупувати не лише південь України та Донбас, а й Харківську область.

Також повідомлялося, що ЗС РФ для подальшого просування територією Донецької області планують встановити контроль над автомобільною трасою Е40, яка з'єднує Харків та Донецьк.