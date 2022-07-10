ЗС РФ хочуть встановити контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк та Харків, — розвідка

Захоплення автомобільного сполучення між обласними центрами дозволить окупантам швидше просуватися Донецькою областю.

ЗС РФ можуть спробувати встановити контроль над головною трасою Е40, яка з'єднує Харків та Донецьк. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 10 липня.

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За даними відомства, окупаційні війська продовжують обстрілювати Слов'янський район, завдаючи артилерійських та ракетних ударів з околиць непідконтрольних Києву Ізюма та Лисичанська.

Крім цього, як зазначає військова розвідка Великобританії, ЗС РФ здійснили кілька спроб територіального прориву в районі Попасної. Масовані обстріли також фіксуються вздовж траси Е-40, а вогонь російські військовослужбовці ведуть з Ізюма.

Військова розвідка попереджає, що стратегічною метою ЗС РФ найближчим часом може стати захоплення автомобільної дороги, яка з'єднує обласні центри Донеччини та Харківщини.

"Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливою ціллю для Росії в її спробах просунутися територією Донецької області", — йдеться у свіжому звіті Міноборони Великобританії.

[ + – ] ЗС РФ хочуть встановити контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк та Харків

Траса Е40 — найдовше європейське автосполучення, протяжністю 8500 км, яке з'єднує французьке місто Кале через Бельгію, Німеччину, Польщу, Україну, РФ, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан та Киргизію з казахським містом Ріддер. Автомобільна магістраль прокладена через кілька областей від Львова в Ізварине (Луганська область), та має кілька окремих автошляхів: M10, M03, M04 та М06. Протяжність траси Е40 через територію України становить понад 1450 км.

Нагадаємо, ЗС РФ хочуть повністю захопити не лише південь України та Донбас, а й Харківську область. Про плани анексії Харківщини свідчить створення нелегітимної адміністрації та запровадження воєнного стану в окупованих районах регіону.

Також повідомлялося, що російська армія не відмовилася від мети повністю захопити Харків. Обласна військова адміністрація попереджає, що окупація міста призведе до того, що київський та дніпровський напрямки будуть відрізані, а регіон залишиться без постачання.