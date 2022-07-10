ВС РФ хотят установить контроль над трассой Е40, соединяющей Донецк и Харьков, — разведка

Захват автомобильного сообщения между областными центрами позволит оккупантам быстрее продвигаться по Донецкой области.

ВС РФ могут попытаться установить контроль над главной трассой Е40, которая соединяет Харьков и Донецк. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 10 июля.

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По данным ведомства, оккупационные войска продолжают обстреливать Славянский район, нанося артиллерийские и ракетные удары из окрестностей неподконтрольных Киеву Изюма и Лисичанска.

Помимо этого, как отмечает военная разведка Великобритании, ВС РФ предприняли несколько попыток территориального прорыва в районе Попасной. Массированные обстрелы также фиксируются вдоль трассы Е-40, а огонь российские военнослужащие ведут из Изюма.

Военная разведка предупреждает, что стратегической целью ВС РФ на ближайшее время может стать захват автомобильной дороги, которая соединяет областные центры Донетчины и Харьковщины.

"Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России в ее попытках продвинуться по территории Донецкой области", — говорится в свежем отчете Минобороны Великобритании.

[ + – ] ВС РФ хотят установить контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк и Харьков

Трасса Е40 — самое длинное европейское автосообщение, протяженностью 8500 км, которое соединяет французский город Кале через Бельгию, Германию, Польшу, Украину, РФ, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Киргизию с казахским городом Риддер. Автомобильная магистраль проложена через несколько областей от Львова до Изварино (Луганская область), и имеет несколько отдельных автопутей: M10, M03, M04 и М06. Протяженность трассы Е40 через территорию Украины составляет более 1450 километров.

Напомним, ВС РФ хотят полностью захватить не только юг Украины и Донбасс, но и Харьковскую область. О планах аннексии Харьковщины свидетельствует создание нелегитимной администрации и введение военного положения в оккупированных районах региона.

Также сообщалось, что российская армия не отказалась от цели полностью захватить Харьков. Областная военная администрация предупреждает, что оккупация города приведет к тому, что киевское и днепровское направления будут отрезаны, а регион останется без снабжения.