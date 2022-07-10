ЗС РФ вели штурм на кількох напрямках, проте відступили із втратами, — Генштаб

Окупанти знову обстрілювали Харків, а в Мазанівці Донецької області російська армія вела розвідку боєм, проте провалила її та відійшла із втратами.

Російські війська атакували позиції українських військових на кількох напрямках, переважно на сході України. Однак окупанти не мали успіхів у просуванні та відійшли на раніше зайняті позиції. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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На Сіверському напрямку — у Чернігівській та Сумській областях російська армія задіяла ствольну артилерію для обстрілу прикордонних населених пунктів. Крім того, в районах Вовківки та Волфиного росіяни завдали ударів за допомогою штурмової та армійської авіації.

напрямку — у Чернігівській та Сумській областях російська армія задіяла ствольну артилерію для обстрілу прикордонних населених пунктів. Крім того, в районах Вовківки та Волфиного росіяни завдали ударів за допомогою штурмової та армійської авіації. На Харківському напрямку окупанти вели обстріл Харкова та прилеглих населених пунктів за допомогою танків, ствольної артилерії та реактивної артилерії. Крім того, ЗС РФ завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Петрівки та Мосьпанового.

напрямку окупанти вели обстріл Харкова та прилеглих населених пунктів за допомогою танків, ствольної артилерії та реактивної артилерії. Крім того, ЗС РФ завдали авіаударів біля Верхнього Салтова, Петрівки та Мосьпанового. На Слов'янському напрямку ворожі війська вели вогонь по селищах і завдавали авіаудари. У Мазанівці російська армія вела розвідку боєм, проте провалила її та відійшла із втратами.

напрямку ворожі війська вели вогонь по селищах і завдавали авіаудари. У Мазанівці російська армія вела розвідку боєм, проте провалила її та відійшла із втратами. На Бахмутському напрямку окупанти вели обстріл за допомогою ствольної артилерії, а на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Неподалік Авдіївки та Володимирівки армія Росії намагалася штурмувати позиції українських військових з метою покращити тактичне становище у районі села Новоселівка Друга, проте успіхів окупанти не мали й відійшли.

На Південнобузькому напрямку росіяни тримають оборону і намагаються не допустити просування ЗСУ углиб окупованих територій.

У Генштабі зазначили, що російські окупанти цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах, вбиваючи мирних жителів. ЗС РФ продовжують брехати про нібито розміщення військових підрозділів у школах, лікарнях та житлових будинках з метою виправдати ракетні удари по них.

Нагадаємо, 10 липня у ГУР повідомляли, що в Росії планують залучати на війну ув'язнених, щоб поповнити втрати. У Генштабі ЗС РФ планують набрати десять тисяч "зеків" за два місяці та відправити їх на Донбас.

Британська розвідка писала, що ЗС РФ хочуть встановити контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк та Харків, щоб швидше просуватися углиб Донецької області.