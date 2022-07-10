Поповнити втрати: у РФ відправлятимуть на війну в Україну в'язнів, — ГУР

За інформацією української розвідки, в Генштабі ЗС РФ планують набрати десять тисяч добровольців за два місяці та відправлять їх на Донбас. Крім того, не важливо, за якою статтею людина засуджена, навіть якщо це вбивство та інший тяжкий злочин.

У Росії активізувався набір ув'язнених до приватних військових компаній для відправлення їх на війну в Україні. Це пов'язано з великими втратами у російській армії та нестачею бажаючих вступати до її лав, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У відомстві розповіли, що збирання рекрутерів відбувається на військовому полігоні біля хутора Молькіно Краснодарського краю, там знаходиться база підготовки ПВК "Вагнер".

За даними ГУР, такий набір йде в республіці Адигея, в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Крім того, не важливо, за якою статтею людина засуджена, навіть якщо це вбивство та інший тяжкий злочин. Після підписання та виконання контрактів із ПВК, засудженим обіцяють повну амністію.

Водночас "зеки" мають носити спеціальні шеврони, які вказуватимуть на їхній соціальний статус. Їм також заборонено мати сенсорні телефони, можна використовувати лише старі, кнопкові.

У розвідці заявляють, що у Генштабі ЗС РФ планують набрати десять тисяч добровольців за два місяці. Після цього їх планують передислокувати на Донбас. Серед основних завдань для них буде взяття під контроль дороги у напрямку Ізюм-Слов'янськ-Бахмут.

Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення Росії на війні в Україні загинуло понад 37 тисяч російських військових.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ писали, що ПВК "Вагнера" відправляють ув'язнених із Петербурга на Донбас. Чоловіків відправляють до зони бойових дій "допомагати шукати нацистів". Їм обіцяють амністію та виплату в 200 тис. рублів, якщо вони залишаться живими за пів року служби.

Раніше в Інституті вивчення війни (США) зазначали, що Росія готова відправляти на війну в Україні чоловіків із "легкими провинами". Аналітики вважають, що в РФ спрощуватимуть усі вимоги, щоб розширити мобілізацію в країні та брати навіть ув'язнених.