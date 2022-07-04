Амністія та 200 тис. рублів: ПВК "Вагнера" відправляє ув'язнених із Петербурга на Донбас, – ЗМІ

Чоловіків відправляють до зони бойових дій "допомагати шукати нацистів". Вербувальники їм прямо кажуть, що майже ніхто не повернеться, а їхнім сім'ям обіцяють 5 млн рублів.

Російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнера" почала вербувати "добровольців" у колоніях Санкт-Петербурга, їх відправлять воювати на Донбас. Про це проєкту "Важливі історії" розповіли родичі засуджених, які відбувають покарання у ВК-7 "Яблунівка" та ВК-6 "Обухово".

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Бійцям обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати, якщо вони залишаться живими за пів року служби.

Увечері 1 липня "Яблунівку" відвідали "перевіряльники" — ув'язнених закликали захищати Батьківщину. Пізно увечері зібрали старшин (в'язнів, які допомагають співробітникам колонії керувати загонами), дали рознарядки, після чого вони почали проводити у загонах роботу.

Ув'язнених доставлять на Донбас під приводом етапу — до кордону їх доставлять під конвоєм.

[ + – ] Ув'язнені, за задумом старших, мають допомагати шукати нацистів

"Там нацистів дуже складно шукати, вони дуже добре підготовлені. Ви йтимете в авангарді, допомагатимете шукати нацистів, тому повернуться далеко не всі", — каже один із родичів.

Вербування на Донбас — майже ніхто не повернеться

Вербувальники спочатку говорили, що повернеться приблизно п'ята частина, але після того — що "майже ніхто не повернеться". Сім'ям загиблих обіцяють виплатити 5 млн рублів, але пропозиції — неофіційні та вірити доводиться на слово.

"Усю інформацію передають не безпосередньо, а через старшин. Спочатку їм казали, що розглядатимуть лише тих, хто служив чи воював. Але за кілька годин стало зрозуміло, що до списків вносять взагалі всіх охочих. Записатися захотіли приблизно 200 осіб, але зрештою записали приблизно 40, їх навіть на поліграфі перевіряли", — сказали люди, знайомі з процесом вербування.

Деякі в'язні зізнаються, що вбачають у "поїздці на Донбас" можливість заробити. Вони вважають, що якщо загинуть, їх родичі зможуть купити собі квартиру. Між собою вони обговорюють, скільки можна звідти вивезти.

В'язнів відправляють без жетонів і паспортів

Журналісти "Важливих історій" поговорили з родичами ув'язненого "Яблунівки", який погодився поїхати на Донбас. Про підписання контракту він сказав на 2 день після новини про збори. Ув'язнений захотів поїхати через обіцянку погашення судимості.

"Яблунівка" — перша колонія Петербурга, де "вагнерівці" проводили найм. Далі вони відвідали ВК-4 "Форносове" та ВК-6 "Обухове".

"Учора до них приходили якісь погонські та пропонували вирушити на Донбас. Наскільки я розумію, договір усний. Кажуть, що відправляють без жетонів і паспортів. Начебто спочатку вмовляють тих, хто служив в армії. Звати не тих, кому сидіти років по 20, а, наприклад, молоду людину, якій до примусових трудових робіт залишилося кілька місяців", — розповів співрозмовник проєкту.

Першу групу добровольців з "Обухового" вже готують до відправлення на Донбас, зазначив він.

Родичі в'язнів ВК-7 "Яблунівка" 4 липня хотіли потрапити на прийом до начальника колонії полковника внутрішньої служби Олександра Рульова. Але в свій офіційний прийомний день він відмовився зустрічатися з ними. Коли до нього додзвонилися і спитали про вербування, він відповів, що це вперше чує.

Нагадаємо, що російські окупанти можуть забирати ув'язнених із в'язниць та СІЗО Херсона і відправляти на фронт. У місті знаходиться 1 слідчий ізолятор і 3 в'язниці.

Українські військові у червні збили під Світлодарськом російський штурмовик Су-25 старим радянським ЗРК "Ігла". Зрештою у полон до них потрапив льотчик із ПВК "Вагнера".