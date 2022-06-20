Бійці ЗСУ збили ворожий Су-25 і взяли в полон льотчика з ПВК "Вагнер", — Бутусов

Полонений льотчик-найманець виявився родом із Владивостока. За вбивство українців "вагнерівець" отримував зарплату 205 тисяч рублів на місяць.

Українські захисники з 72-ої механізованої бригади за допомогою старого радянського ЗРК "Ігла" збили під Світлодарськом ворожий штурмовик Су-25 і взяли в полон російського льотчика, який виявився найманцем із приватної військової компанії "Вагнер". Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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На допиті військовополонений розповів, що його звуть Федорчуков Андрій Володимирович, родом із Владивостока. У ПВК "Вагнер" російський найманець за вбивство українців отримує 205 тисяч рублів на місяць. Бутусов пише, що льотчик розуміє своє положення, оскільки, будучи найманцем, його можуть не виставити на обмін, хоча Федорчуков дуже на це розраховує.

[ + – ] Найманець ПВК "Вагнер" Андрій Федорчуков із сім'єю

Свій виліт Федорчуков робив з метою атакувати ротний опорний пункт ЗСУ. Журналіст зазначив, що у польоті на Су-25 Федорчуков використав навігатор Garmin та смартфон з додатком ProNebo, що дозволяло льотчику мати точнішу навігацію, ніж надають штатні засоби навігації ПКС Росії.

"Не довіряють своєму Глонассу, все б їм американським користуватися. Цікаво, скільки Гармінов використовується ЗС РФ і чи можуть американці відстежити їх пересування? Це були б цінні дані", — зазначає Бутусов.

За словами журналіста, Повітряно-космічні сили РФ зазнали великих втрат в особовому складі, що призвело до нестачі пілотів. Тому окупантам доводиться вдаватися до послуг найманців.

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області розбився російський штурмовик Су-25, який зачепився за лінію електропередач. Як повідомили у Західному військовому окрузі РФ, літак зазнав аварії під час планового навчально-тренувального польоту.

Українські захисники 5 червня збили російський штурмовик Су-25 над Оріховим, що у Запорізькій області. Момент знищення ворожого літака знятий на відео.