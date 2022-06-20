Бойцы ВСУ сбили вражеский Су-25 и взяли в плен летчика из ЧВК "Вагнер", — Бутусов

Пленный летчик-наемник оказался родом из Владивостока. За убийство украинцев "вагнеровец" получал зарплату в 205 тысяч рублей в месяц.

Украинские защитники из 72-ой механизированной бригады с помощью старого советского ЗРК "Игла" сбили под Светлодарском вражеский штурмовик Су-25, и взяли в плен российского летчика, который оказался наемником из частной военной компании "Вагнер". Об этом в своем Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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На допросе военнопленный рассказал, что его зовут Федорчуков Андрей Владимирович, родом из Владивостока. В ЧВК "Вагнер" российский наемник за убийство украинцев получает 205 тысяч рублей в месяц. Бутусов пишет, что летчик понимает свое положение, поскольку являясь наемником, его могут не выставить на обмен, хотя Федорчуков очень на это рассчитывает.

[ + – ] Наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Федорчуков с семьей

Свой вылет Федорчуков совершал с целью атаковать ротный опорный пункт ВСУ. Журналист отметил, что в полете на Су-25 Федорчуков использовал навигатор Garmin и смартфон с приложением ProNebo, что позволяло летчику иметь более точную навигацию, чем ту, что предоставляют штатные средства навигации ВКС России.

"Не доверяют своему Глонассу, все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько Гарминов используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижения? Это были бы ценные данные", — отмечает Бутусов.

По словам журналиста, Воздушно-космические силы РФ понесли большие потери в личном составе, что привело к нехватке пилотов. Поэтому оккупантам приходится прибегать к услугам наемников.

Ранее сообщалось что в Белгородской области разбился российский штурмовик Су-25, который зацепился за линию электропередач. Как сообщили в Западном военном округе РФ, самолет потерпел крушение во время планового учебно-тренировочного полета.

Украинские защитники 5 июня сбили российский штурмовик Су-25 над Ореховом, что в Запорожской области. Момент уничтожения вражеского самолета был запечатлен на видео.