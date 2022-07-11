Украине надо разрешить наносить удары по военным объектам в РФ и Беларуси, — советник Конгресса

Пол Массаро уверен, что Киеву надо надо возможность уничтожать командные пункты и склады с боеприпасами на территории страны-агрессора и в оккупированном Крыму.

Украине следует разрешить наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации, Беларуси и оккупированного Крыма. Об этом у себя в Twitter написал официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

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"Украине должно быть разрешено наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", — в частности, написал Массаро.

До этого он также сказал, что победа Украины — это "хорошо для украинцев, хорошо для россиян, хорошо для европейцев, хорошо для американцев, хорошо для всего мира".

Как считает американский политик, Украине надо предоставить больше установок HIMARS.

"Дайте [Украине] дальнобойные ракеты. Полная украинская победа не за горами", — прокомментировал он.

Реакция РФ

Российская пропаганда мгновенно отреагировала на заявления старшего советника Конгресса США.

Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов опубликовал у себя твит Массаро и прокомментировал:

"Предложи в ответ нанести удар по военным объектам в оккупированных США — [он] очень удивится".

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что армия РФ готовится наступать на Краматорском и Бахмутском направлениях. Украинские военные говорят о провале наступления врага в направлении Марьинки. Российские обстреливают силы обороны, активно применяя штурмовую и армейскую авиацию.

Ранее Фокус писал, что ударом HIMARS на Донбассе ВСУ уничтожили два командных пункта оккупантов.