У "ДНР" загинув заступник голови громадської палати Алтайського краю Росії

Євген Новіков у липні поїхав до терористів із "гуманітарною місією" і зник. Тіло громадського діяча впізнали серед загиблих під час обстрілу складу боєприпасів росіян у Шахтарську.

Заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова знайшли мертвим на території так званої ДНР. Про це пише російський портал AltaPress з посиланням на 2 поінформовані джерела.

Громадянин у липні поїхав до терористів із "гуманітарною місією" і зник. Родичі не знали, що з ним трапилося і розпочали пошуки, зокрема через пости у соцмережах.

"Зник після обстрілу 10 липня під Шахтарськом. На сьогодні статус "зник безвісти". Буду вдячна за будь-яку інформацію, контакти", — писала в оголошенні сестра Євгенія Новікова.

[ + – ] Новіков поїхав до "ДНР" нібито з волонтерською місією

Голова громадської палати Юрій Шамков у коментарі ТАСС підтвердив, що Новікова впізнали серед загиблих під час обстрілу Шахтарська в "ДНР" 10 липня.

Шамков уточнив, що Новіков поїхав у "ДНР" із "волонтерською місією" вперше. Amic.ru з посиланням на джерело в громадській палаті повідомило, що Новіков кілька разів був у зоні бойових дій як "волонтер". Він часто мав проблеми зі зв'язком.

Новіков у 1987–1989 роках служив у Повітряно-десантних військах СРСР, зокрема в Афганістані. З 1990 до 2002 року він брав участь у війні на Північному Кавказі та інших локальних конфліктах, пише РБК.

Нагадаємо, що Стратком ЗСУ 12 липня повідомляв про ракетний удар по складу боєприпасів ЗС РФ в окупованому Шахтарську. За даними українських військових, загинули всі, окрім 1 замкомандира 106 дивізії Повітряно-десантних військ.

Удару завдали рано вранці 8 липня, терористи проводили часткову евакуацію з міста.

Супутникові фото після вибухів показали точкове влучення, розташовані поруч будівлі не постраждали після детонації снарядів.