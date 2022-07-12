В результате удара HIMARS по Шахтерску погибли почти все замы командира 106 дивизии ВДВ РФ

По данным СтратКома ВСУ, выжил только один заместитель командира с позывным "барсук", который получил тяжелые ранения.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар складу боеприпасов российских войск в оккупированном Шахтерске. В результате погибли все, кроме одного заместителя командира 106 дивизии Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Телеграме.

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В результате удара HIMARS в районе Шахтерска 8 июля погибли все, кроме одного заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ. Единственный выживший с позывным "барсук" находится в тяжелом состоянии.

Также по данным СтратКома, погиб начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии из Владикавказа, военная часть 47084, южного военного округа ВС РФ Валентин Данилов.

"ВСУ — первая армия мира, заставляет оккупантов к жестам доброй воли — выйти из чата", — резюмировали в публикации.

Напомним, 11 июля в Шахтерске появились спутниковые фото уничтоженного склада боеприпасов войск РФ в Шахтерске. Ракеты точечно уничтожили вражеские склады.

Сам удар был нанесен 8 июля. Из-за разрыва снарядов оккупационные власти осуществляли частичную эвакуацию из города.