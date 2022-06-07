Вездеход унесло в море: топ-менеджеры VK погибли в Ненецком автономном округе

Транспорт Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова опрокинулся при пересечении реки и их унесло в Белое море. Спасатели искали пропавших россиян более двенадцати часов, но нашли уже мертвыми.

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Первый заместитель гендиректора холдинга VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков погибли во время туристического похода в Ненецком автономном округе. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

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Как стало известно из сообщения "Союза оленеводов НАО", Габриелян вместе с супругой Аленой, Мерзляковым и Сергеем Ольсевичем находились в экспедиции на побережье Белого моря на двух вездеходах SHERP. 6 июня во во время пересечения реки Бугряница в 47 км от села Шойна их транспорт перевернулся. Ольсевичу и Алене Габриелян удалось выбраться на берег, а Габриеляна и Мерзлякова стало уносить в море.

[ + – ] Поход топ-менеджеров VK на "Шерпах" [ + – ] Поход топ-менеджеров VK на "Шерпах" [ + – ] Поход топ-менеджеров VK

Алене и Сергею Ольсевичу пришлось идти пешком 25 км до ближайшего населенного пункта, где смогли сообщить о происшествии. Поиски пропавших россиян продолжались более двенадцати часов. Сегодня спасателям удалось обнаружить их тела.

"Тела нашли. Поисково-спасательные работы закончены. Выжившие находятся в Нарьян-Маре", — также сообщило агентство РБК.

С 2005 года Владимир Габриелян занимал должность вице-президента и технического директора Mail.ru Group. В 2019 году он стал первым заместителем генерального директора VK. В марте 2022 года Габриелян вошел в совет директоров компании.

SHERP — украинские вездеходы-амфибии, созданные на базе прототипа, разработанного инженером из Санкт-Петербурга Алексеем Гарагашьяном. Украинский бизнесмен Владимир Школьник купил у него права на производства. Вездеходы делали на двух заводах — в России (для российского рынка) и в Киеве (для экспорта).

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