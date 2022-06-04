Убийство в Польше: украинец с ножом напал на соотечественниц (фото)

Злоумышленник действовал с напарником, обоих задержали. Во время нападения в квартире находилось двое маленьких детей, их отвезли в больницу на обследование.

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В Польше двое мужчин напали с ножом на гражданок Украины, проживавших в Нацпольске Мазовецкого воеводства. Одна женщина погибла, вторую пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщает польское издание tvn24.

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Как стало известно, 3 июня злоумышленники, один из которых является гражданином Украины, приехали к дому на автомобиле. Один из мужчин остался в машине, второй зашел в квартиру с ножом и напал на женщин.

Соседи, услышавшие крики, вызвали полицию. К этому моменту злоумышленники уже скрылись.

29-летняя украинка умерла от полученных ран, несмотря на попытки врачей ее спасти. Другую 21-летнюю пострадавшую увезли в больницу и провели ей операцию. Кроме них, в доме находились дети в возрасте 2,5 лет и 5 месяцев, их также забрала машина скорой помощи для обследования.

По информации журналистов, автомобиль нападавших попал в аварию в нескольких километрах от места происшествия. Одного из них в состоянии сильного алкогольного опьянения полицейские задержали сразу. Второму удалось скрыться, однако через несколько часов его тоже задержали.

[ + – ] Машина подозреваемых попала в аварию. Фото: KPP Płońs [ + – ] Задержание подозреваемого в нападении.

Напомним, 21 мая гражданин Украины убил двух своих малолетних детей — 4-летнего сына и 6-летнюю дочку. Супруга подозреваемого смогла укрыться в ванной.

Ранее Фокус писал, что в Висконсине женщина русского происхождения задушила ребенка.