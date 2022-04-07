"Взволнована войной в Украине": в Висконсине женщина русского происхождения задушила ребенка

Муж женщины рассказал, что в последнее время подозреваемая очень переживала из-за войны в Украине. Женщина также разозлилась, когда узнала, что не может забронировать билет на рейс в Россию, чтобы увидеть родителей.

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В американском штате Висконсин обвиняют в убийстве собственного ребенка женщину русского происхождения Наталью Хичкок. Утверждается, что 41-летняя Наталья Хичкок из города Шебойган-Фолс задушила своего 8-летнего сына. Убийство собственного сына связанно с психическим состоянием женщины из-за войны России против Украины. Об этом сообщает американский телеканал "NBC".

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В полиции рассказали, что во время убийства в квартире находился муж женщины и старший ребенок. Хичкок призналась следователям, что она задушила своего младшего сына. Также сообщила, что она держала голову своего 11-летнего сына под водой в ванне и ударила себя ножом в грудь. Имена ее детей и супруга не названы, в деле они фигурируют, как жертва1, жертва2 и свидетель1.

Муж, выступив свидетелем, рассказал, что видимо, война в Украине оказала влияние на психологическое состояние женщины, однако ранее у нее не были диагностированы психические заболевания. Он также заявил, что ранее его жена пожаловалась на то, что она не может забронировать рейс в Россию, чтобы увидеть своих родителей. Супруг добавил, что ее это разозлило.

"Мать Хичкок жила в России и… Свидетель1 беспокоился о психическом состоянии Хичкок, когда та смотрела телевизор с войной между Россией и Украиной", — сказано в жалобе.

Теперь Наталья Хичкок находится в СИЗО, она удерживается под залог в $1 млн. Она также отказалась от прав на старшего ребенка.

Напомним, 6 апреля Михаил Подоляк рассказал, что пропаганда в России вошла "в наиболее яростную фазу" и призывает убивать украинцев. Советник главы ОП сообщил, что за сменой стратегии в российских СМИ стоит замруководителя Администрации президента РФ Алексей Громов