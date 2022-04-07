"Схвильована війною в Україні": у Вісконсині жінка російського походження задушила дитину

Чоловік жінки розповів, що останнім часом підозрювана дуже переймалася війною в Україні. Жінка також розлютилася, коли дізналася, що не може забронювати квиток на рейс до Росії, щоб побачити батьків.

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В американському штаті Вісконсин звинувачують у вбивстві власної дитини жінку російського походження Наталю Хічкок. Стверджується, що 41-річна Наталія Хічкок із міста Шебойган-Фолс задушила свого 8-річного сина. Вбивство власного сина пов'язане з психічним станом жінки через війну Росії проти України. Про це повідомляє американський телеканал NBC.

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У поліції розповіли, що під час вбивства у квартирі знаходився чоловік жінки та старша дитина. Хічкок зізналася слідчим, що вона задушила свого молодшого сина. Також повідомила, що вона тримала голову свого 11-річного сина під водою у ванні та вдарила себе ножем у груди. Імена її дітей і чоловіка не названі, у справі вони фігурують як жертва1, жертва2 і свідок1.

Чоловік, виступивши свідком, розповів, що, мабуть, війна в Україні вплинула на психологічний стан жінки, проте раніше в неї не було діагностовано психічних захворювань. Він також заявив, що раніше його дружина поскаржилася, що вона не може забронювати рейс до Росії, щоб побачити своїх батьків. Чоловік додав, що її це розлютило.

"Мати Хічкок жила в Росії і... Свідок1 турбувався про психічний стан Хічкок, коли та дивилася телевізор із війною між Росією та Україною", — сказано у скарзі.

Тепер Наталія Хічкок перебуває в СІЗО, вона утримується під заставу $1 млн. Вона також відмовилася від прав на старшу дитину.

Нагадаємо, 6 квітня Михайло Подоляк розповів, що пропаганда в Росії увійшла "в найзапеклішу фазу" і закликає вбивати українців. Радник голови ОП повідомив, що за зміною стратегії в російських ЗМІ стоїть заступник керівника Адміністрації президента РФ Олексій Громов