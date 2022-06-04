Вбивство в Польщі: українець із ножем напав на співвітчизниць (фото)

Зловмисник діяв із напарником, обох затримали. Під час нападу у квартирі перебували двоє маленьких дітей, їх відвезли до лікарні на обстеження.

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У Польщі двоє чоловіків напали з ножем на громадянок України, які проживали в Нацпольському Мазовецькому воєводстві. Одна жінка загинула, другу постраждалу доправили до лікарні. Про це повідомляє польське видання tvn24.

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Як стало відомо, 3 червня зловмисники, один із яких є громадянином України, приїхали до будинку автомобілем. Один із чоловіків залишився в машині, другий зайшов у квартиру з ножем та напав на жінок.

Сусіди, що почули крики, викликали поліцію. На цей момент зловмисники вже втекли.

29-річна українка померла від отриманих ран, попри спроби лікарів її врятувати. Іншу 21-річну постраждалу відвезли до лікарні та провели їй операцію. Крім них, у будинку перебували діти віком 2,5 роки та 5 місяців, їх також забрала машина швидкої допомоги для обстеження.

За інформацією журналістів, автомобіль нападників потрапив в аварію за кілька кілометрів від місця події. Одного з них у стані сильного алкогольного сп'яніння поліцейські затримали одразу. Другому вдалося втекти, проте за кілька годин його теж затримали.

[ + – ] Машина підозрюваних потрапила в аварію. Фото: KPP Płońs [ + – ] Затримання підозрюваного у нападі.

Нагадаємо, 21 травня громадянин України вбив двох своїх малолітніх дітей — 4-річного сина та 6-річну доньку. Дружина підозрюваного змогла сховатися у ванній кімнаті.

Раніше Фокус писав, що у Вісконсині жінка російського походження задушила дитину.