Трагедія в Анталії: українець убив двох своїх дітей і поранив дружину, — ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві був затриманий поліцією на місці події. За інформацією українських журналістів, це може бути колишній депутат Харківської міської ради.

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У суботу, 21 травня, у турецькій Аланії (місто в мулі (області) Анталія) громадянин України вбив двох своїх малолітніх дітей — 4-річного сина та 6-річну доньку. Дружина підозрюваного змогла сховатися у ванній кімнаті. Про це повідомила турецька щоденна газета Сumhuriyet у публікації під назвою "Він утік від війни й отримав притулок у Туреччині: українець убив двох дітей і поранив дружину".

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За інформацією журналістів, сім'я з України оселилася в апарт-готелі в Аланії. У статті не вказуються їхні імена, але даються ініціали: ON — для чоловіка та YN — для жінки. Діти також названі ініціалами: N і K.

Імовірно, вранці між подружжям спалахнула сварка, 38-річний українець напав на дружину з ножем, поранив її та зарізав дітей. Жінці вдалося втекти та сховатися у ванній кімнаті. Як розповідає видання, крики постраждалої почули його батьки, які перебували в сусідній кімнаті, та викликали поліцію.

"Наряд поліції, що прибув за адресою, виявив ON, коли той сидів поряд із неживими тілами дітей і пораненою дружиною. Його взяли під варту", — розповідають журналісти.

Постраждалу з порізами на руці доправили до місцевої лікарні.

[ + – ] Жінку з пораненнями руки забрала швидка, тіла дітей направлені на аутопсію Фото: cumhuriyet.com.tr [ + – ] Жінку з пораненнями руки забрала швидка, тіла дітей направлені на аутопсію Фото: cumhuriyet.com.tr [ + – ] Жінку з пораненнями руки забрала швидка, тіла дітей направлені на аутопсію Фото: cumhuriyet.com.tr

У пабліку "Туреччина Аланія" у Facebook також з'явилася відповідна інформація. Користувачка Ума Гельбах у коментарях до посту написала: "З Харкова вони. Така чудова дівчинка була Тетянка [можливе ім'я дочки], товариська. Навіть не віриться, що вчора вона з дітьми гралася, сьогодні її немає. Батько був у глибокій депресії, приймав антидепресанти".

Харківське видання Newsroom, у свою чергу, повідомляє з посиланням на власні джерела, що підозрюваним може бути ексдепутат Харківської міськради Олексій Навроцький (вік та ініціали співпадають). Із 2009 по 2014 рік Навроцький працював в апараті Верховної Ради помічником нардепа. Двічі обирався депутатом Харківської райради, а у 2015 році пройшов до Харківської міської ради. До вторгнення РФ обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ ім. Каразіна. З березня перебуває у відпустці власним коштом.

Офіційного підтвердження причетності Навроцького до трагічної події в Анталії поки що немає.

Нагадаємо, експоліцейського Івана Приходька, якого звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, хочуть звільнити з-під варти й відправити на війну. Бабуся вбитого хлопчика вважає, що це лише затягне розгляд справи в суді, засідання якого постійно відкладаються.

Раніше Фокус писав, що у Вісконсині жінка російського походження задушила дитину.