Справа 5-річного Кирила: звинуваченого у вбивстві хочуть відправити на війну, — ЗМІ

Адвокат експоліцейського Івана Приходька, який перебуває у СІЗО, просить звільнити свого підзахисного з-під варти, щоб він міг захищати Україну на полі бою. Бабуся вбитого хлопчика вважає, що звільнення звинуваченого лише затягне розгляд справи.

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У Переяславському міськрайоному суді відбулися перші після вторгнення Росії в Україну судові засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, вони пройшли в режимі відеозв'язку. Про це розповів прокурор Сергій Самчук, повідомляє "Суспільне".

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Під час засідань 11 та 12 травня звинуваченим у справі Тлявова продовжили терміни дії запобіжного заходу. Так, фігуранти Володимир Петровець та Дмитро Кривошей залишаються під заставою, а колишній співробітник правоохоронних органів Іван Приходько, як і раніше, перебуває в СІЗО.

Водночас адвокат останнього Віктор Чевгуз просить звільнити Приходька з-під варти, щоб він міг поїхати до зони бойових дій. Відповідне клопотання вже направлено до Генеральної та обласної прокуратури.

У цьому разі захист спирається на статтю 616 Кримінального кодексу України про скасування запобіжного заходу для призову на військову службу під час мобілізації. Відповідні зміни в законодавстві Верховна Рада ухвалила 15 березня поточного року.

Як вважає адвокат підозрюваного, звинувачення Приходька підпадає під цю статтю. "Звільняє суд, але ініціює прокуратура. Якщо таке рішення буде, то протягом 24 годин Приходько має з'явитися до військкомату, його відправлять кудись до ЗСУ. Справу проти нього можуть призупинити, але виділити в окреме провадження", — розповів Чевгуз.

За словами захисту, клопотання не є спробою Приходька уникнути відповідальності. "Ми не знаємо, може його завтра, не дай Боже, уб'ють. Тож легше — у СІЗО сидіти й в стелю дивитися, чи воювати", — прокоментував адвокат.

За інформацією журналістів, бабуся вбитого Олександра Тлявова проти того, щоб звинуваченого відпустили з-під варти. Вона вважає, що це лише затягне розгляд справи.

"Він аж кричить, так рветься їхати воювати. Я не розумію, як можна відпускати? Рішення суду не було", — цитує слова жінки видання.

Наступне засідання суду має відбутися 15 червня.

Нагадаємо, 31 травня у Переяслав-Хмельницькому Кирило Тлявов у власному дворі отримав вогнепальне поранення в голову.

Хлопчик помер у лікарні 3 червня.

Пізніше правоохоронці затримали двох поліцейських — лейтенанта Івана Приходька та старшого сержанта Володимира Петровця. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави, проте підозрювані заперечували свою провину.

Поруч із поліцейськими перебували інші особи — дорослий та неповнолітній. Їм повідомили про підозру.

23 лютого цього року суд призначив повторну балістичну експертизу.