Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд призначив повторну балістичну експертизу
Адвокат підозрюваного Приходька заявив, що попередню експертизу провели "непрофесійно". Родичі ж убитого хлопчика стверджують, що адвокати навмисне затягують справу.
У Переяславському районному суді відбулося чергове засідання у справі вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, під час якого суддя вирішив призначити додаткову балістичну експертизу. Про це повідомляє телерадіокомпанія "Суспільне".
Суд задовольнив клопотання адвоката Віктора Чевгуза про проведення додаткової експертизи, оскільки, за його словами, попереднє дослідження Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели "непрофесійно". До того ж адвокат вважає, що дані попередньої експертизи не дають відповіді на головне запитання: хто з чотирьох обвинувачених вистрілив у хлопчика.
"Я розумію, що сім'ї хлопчика хочеться "стратити-помилувати". Але кого? Обвинувачених четверо, а куля одна", — сказав адвокат Івана Приходька, одного з обвинувачених.
Зі свого боку, бабуся Кирила Тлявова, Олександра, заявила, що адвокати хочуть отримати відповідь від експертів, які мають визначити, чи куля потрапила в хлопчика безпосередньо або в результаті рикошету. За її словами, суд попросив надати із СІЗО дані про зростання підозрюваного Приходька, але виявилося, що точних даних немає.
"Тепер суд ухвалив, щоб ДБР приїхали в СІЗО і поміряли ріст Приходька. Це взагалі дурдом. Чевгуз затягує справу. Він хоче довести, що це не Іван убив дитину. Виходить, що дитину вбили, а він хоче довести, що ніхто не вбивав", — обурилася Олександра Тлявова.
У результаті розгляд справи продовжать на наступному засіданні суду, яке має відбутися 20 березня.
Нагадаємо, що 1 червня 2019 року у власному дворі в Переяслав-Хмельницькому п'ятирічна дитина Кирило Тлявов отримав проникне вогнепальне поранення в голову, від чого помер у лікарні.
Справа про вбивство дійшла до суду, однак, як з'ясував Фокус, виявилося, що один із суддів — Ігор Опанасюк товаришує з одним із підозрюваних Володимиром Петровцем, на підставі чого він узяв самовідвід. У результаті справа затяглася, а матеріали передали до Київського апеляційного суду.