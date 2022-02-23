Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд призначив повторну балістичну експертизу

Адвокат підозрюваного Приходька заявив, що попередню експертизу провели "непрофесійно". Родичі ж убитого хлопчика стверджують, що адвокати навмисне затягують справу.

У Переяславському районному суді відбулося чергове засідання у справі вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, під час якого суддя вирішив призначити додаткову балістичну експертизу. Про це повідомляє телерадіокомпанія "Суспільне".

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Суд задовольнив клопотання адвоката Віктора Чевгуза про проведення додаткової експертизи, оскільки, за його словами, попереднє дослідження Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели "непрофесійно". До того ж адвокат вважає, що дані попередньої експертизи не дають відповіді на головне запитання: хто з чотирьох обвинувачених вистрілив у хлопчика.

"Я розумію, що сім'ї хлопчика хочеться "стратити-помилувати". Але кого? Обвинувачених четверо, а куля одна", — сказав адвокат Івана Приходька, одного з обвинувачених.

Зі свого боку, бабуся Кирила Тлявова, Олександра, заявила, що адвокати хочуть отримати відповідь від експертів, які мають визначити, чи куля потрапила в хлопчика безпосередньо або в результаті рикошету. За її словами, суд попросив надати із СІЗО дані про зростання підозрюваного Приходька, але виявилося, що точних даних немає.

"Тепер суд ухвалив, щоб ДБР приїхали в СІЗО і поміряли ріст Приходька. Це взагалі дурдом. Чевгуз затягує справу. Він хоче довести, що це не Іван убив дитину. Виходить, що дитину вбили, а він хоче довести, що ніхто не вбивав", — обурилася Олександра Тлявова.

У результаті розгляд справи продовжать на наступному засіданні суду, яке має відбутися 20 березня.

Нагадаємо, що 1 червня 2019 року у власному дворі в Переяслав-Хмельницькому п'ятирічна дитина Кирило Тлявов отримав проникне вогнепальне поранення в голову, від чого помер у лікарні.

Справа про вбивство дійшла до суду, однак, як з'ясував Фокус, виявилося, що один із суддів — Ігор Опанасюк товаришує з одним із підозрюваних Володимиром Петровцем, на підставі чого він узяв самовідвід. У результаті справа затяглася, а матеріали передали до Київського апеляційного суду.